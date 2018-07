Jorge Rial anunció que deja Intrusos por unos meses: "Soy uno de los pocos que nunca salió del aire"

La última semana, la programación de América TV sufrió un cambio en lo que refiere a la conducción de algunos de los ciclos que se transmiten en vivo. Al llegar las vacaciones de invierno, muchos de los conductores de la señal decidieron tomarse unos días de descanso y uno de ellos fue Jorge Rial, quien fue suplantado durante este lapso por Moria Casán.

Pero si bien se esperaba el regreso del conductor durante esta semana, el propio periodista contó en su cuenta de Twitter que se tomará unos meses de licencia. “Me tomo unos meses de licencia en @Intrusos. Para rearmar construir y encarar nuevos proyectos en mi vida. A nivel personal y profesional. Pero voy a volver. En 18 años nunca pare. Y sentí que era hora”, escribió Rial.

A su vez, durante su breve mensaje, el conductor aseguró que durante este último tiempo le pasaron muchas cosas y que por esta misma razón debía detener su marcha. De esta manera, el programa de América seguirá en las manos de La One, mientras que Rial –en medio de su descanso- aprovechará para poner en marcha su nuevo proyecto laboral.

El mensaje de Rial en Twitter.

El futuro del periodista estará relacionado con la ficción, ya que junto al Grupo América empezará a producir una tira que llegaría no solo a la pantalla de América TV, sino a plataformas de streaming como Netflix y HBO. Una vez que se instale el proyecto que tiene entre manos, Rial volverá a la pantalla de Intrusos como siempre desde hace 18 años.

Rial dejará en manos de Moria su histórico programa.

Al inicio del ciclo, la propia Moria aclaró la situación y le deseo suerte al periodista. “Les quiero decir que me están viendo bastante seguido porque el dueño del programa se va a tomar unos meses de licencia. Él sabrá el tiempo que se tomará. Mientras tanto, el directorio me pidió que banque dos programas más. Tengo cultura del trabajo y estoy relajada”, explicó La One.

Más tranquilo en la comodidad del hogar, Rial decidió publicar un video en su cuenta de Instagram contando con mucho más detalles las razones que lo llevaron a alejarse un tiempo de su programa. "Tiene que ver con 18 años de no faltar nunca. Soy uno de los pocos conductores que nunca dejó su programa. De no salir nunca del aire", explicó el conductor.