Jorge Rial habló sobre el conflicto con Morena: "Lo que me está pasando es demoledor"

El periodista fue entrevistado por Luis Novaresio y habló del doloroso momento que enfrenta. "No hay forma de que yo me pelee con mi hija: la voy a amar siempre", señaló.

"Estoy demolido. Lo que me está pasando es demoledor. Nunca en mi vida lo esperé", contó Jorge Rial en la entrevista que le hizo Luis Novaresio en A24.

El periodista habló sobre el dolor que enfrenta.

El conductor se definió como confrontativo pero que esta vez fue sorprendido en un golpe que le pegó donde más le duele. "Yo soy confrontativo. No me escondo nunca. Pero uno espera el golpe de cualquier lado menos de su sangre, y digo de mi sangre porque no importa si mi hija es adoptada o no, es mi sangre".

Morena atacó públicamente a su padre pero Rial sostuvo que nada hará que deje de amarla. "No hay forma de que yo me pelee con mi hija. La voy a amar siempre. Estoy subiéndome a la lona junto con mi hija Rocío, que está demostrando un gran temple. Rocío conoce todo porque las dos vivieron todo juntas", explicó.

En la charla mencionó varias veces a su pareja Romina Pereiro como su sostén y agradeció mantenerse a su lado para enfrentar esta difícil situación.

Rial evitó sumar detalles sobre su pelea con Morena: "Trato de no hablar, porque lo menos que quiero en la vida es lastimar a mi hija". Luego Novaresio le preguntó sobre cómo hace para seguir adelante y mantenerse entero y Jorge respondió: "Mi hija tiene 19 años y yo saco fuerzas de los 18 previos. Esto que está viviendo es una coyuntura. Ojalá que pase rápido. Yo prefiero que me pegue a mí, pero no yo a ella. Los primeros días me dolió mucho. Aún me duele. Me duele mucho", sostuvo y luego sumó. "No puedo creer lo que me está pasando. Es una pesadilla. Todos los días me despierto pensando que es una pesadilla y que se va a terminar. Mi hija es mucho mejor que esta versión que están viendo", dijo.

Más sobre el final de la charla, Jorge añadió que Morena está en un entorno difícil pero que no dejará de luchar por rescatarla. "Es muy difícil la situación porque ella es mayor de edad y tiene la libertad para hacer lo que quiera. Pero, por otro lado, sigue siendo la misma que llevabas al jardín de infantes, la que se alegraba al verte...".

Antes del cierre de la nota sostuvo que lo bueno o malo que pudo haber hecho lo hizo con amor y si se equivocó dijo que pide disculpas. Luego, Novaresio invitó al conductor a que mire a cámara y le hable a su hija: "No puedo hablarle, porque todo lo que diga ella lo va a tomar para el lado que quiera -respondió-. Pero ella sabe lo que la amo y lo que vivimos juntos. Sé que en algún momento, va a triunfar la historia en común que tenemos ella, Rocío y yo. Los tres sabemos lo que vivimos. Yo estoy listo para que ella me lastime, pero yo no la lastimaría a ella, nunca", terminó.