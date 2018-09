Karina Jelinek se "chocó" con los labios de Chano: no hubo heridos, pero sí alegría

Una noche de boliche, amigos y algo más. Chano Charpentier por un lado y Karina Jelinek por el otro, cada cual con un grupo diferente. Sin embargo, tras un cruce de miradas y un poco de charla, todo habría terminado de manera muy apasionada.

Karina y Chano, ¿lo dejan a su criterio?

Desde el portal Telebajocero.com, el cantante y la modelo estuvieron a los besos y sin interés en disimular, en la disco Tequila de Costanera.

El fogoso intercambio fue visto por varios de los presentes de lo que fue una noche de pasión, pero no ocurrió éste fin de semana. La morocha y el cantante habrían sellado sus labios durante el sábado 8 de septiembre. ¿Es amor o sólo se divirtieron? No se sabe. BigBang intentó comunicarse con ambos pero no respondieron. Qué pena.