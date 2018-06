Karina la "Princesita" se peleó al aire con Marina Calabró: "Fuiste despectiva conmigo"

Durante la tarde de este miércoles, Karina la "Princesita" se sentó en el estudio de Intrusos para contar que participará junto a Facundo Mazzei en el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza.

Sin embargo, apenas empezó la entrevista la cantante hizo referencia a lo mal que la pasó hace unos años, cuando muchos periodistas dijeron mentiras sobre ella. Mientras hacía su descargo la rubia se animó a ir por más, y casi de forma intencional confesó que una de las personas que más la habían hecho sufrir fue Marina Calabró.

Karina la "Princesita" contó que hace unos años se alejó de todo por las mentiras que decían en los medios.

"Hubo un momento de mucha exposición que no supe cómo manejar las cosas, me la pasaba llorando porque muchas personas fueron muy crueles conmigo. Yo un montón de veces me acosté a dormir tranquila con cosas que decían sobre mi, me dolieron, lloré un montón y después hice mi vida, pero cuando me enfrento a esas personas que dijeron esas cosas, me acuerdo", dijo al comienzo de la charla la "Princesita" mientras miraba de reojo a la panelista de Intrusos.

Después, desarrolló más el tema, y explicó que Calabró la había herido mucho porque en algunas oportunidades salió a confirmar cosas sobre su vida que en realidad no tenía nada de ciertas.

Ante la defensa de la periodista, la cantante fue bastante dura y aseguró: "Fuiste despectiva conmigo mucho tiempo". "Yo puedo dar explicaciones de todo, pero hay cosas que particularmente no me acuerdo", contestó Marina Calabró a lo que la "Princesita" aclaró: "Yo sí porque me dolieron".

Para calmar las cosas, la periodista intentó explicarle a la entrevistada que aunque las cosas habían pasado mucho tiempo atrás, sí recordaba que era muy difícil en aquel entonces poder hablar con ella, a pesar de que se le intentaba consultar rumores de su vida privada.

La artista confesó que Marina Calabró le hizo mucho daño con sus dichos.

"Yo no estaba preparada para hablar antes, estaba esperando el momento porque cuando hablás desde el enojo, como estaba yo enojada, me iba a enterrar a mi misma y preferí cuidarme, pero me molestaba la forma en que contaban las cosas, si dicen supuestamente, me quedo tranquila, pero cuando te sentás a confirmar cosas porque sos títere de una persona, no", sostuvo.

Sin dejar de lado la discusión, la cantante de cumbia aprovechó el espacio para reclamar que no le molesta tanto cuando hablan de supuestos, pero que sí le enoja cuando aseguran cosas que no son correctas.

La cantante explicó que comenzó su romance después de que Sergio Agüero se separada de Gianinna Maradona.

"Que digan que supuestamente le robé el marido a alguien (por Gianinna Maradona), yo lo acepto, pero no digamos 'a mi me contaron la verdad'. Un día yo estaba mirando el noticiero y la vi a Marina que dijo 'vengo a confirmar que está embarazada' ", contó. Sobre esto, Calabró admitió que se equivocó y le pidió que dijera qué otra cosa le había dolido.

Sin pausa ni reparos, la cantante se sinceró y explicó que le hizo mal que aseguraran que ella había salido con Diego Maradona y que Calabró dijera al aire que había una foto suya a upa del futbolista, cuando no era verdad.

Karina la "Princesita" negó haber tenido un romance con Diego Maradona.

"Gianinna nunca me pasó el número de teléfono de su papá. Nunca estuve con Maradona. Y es mentira que yo empecé mi historia con Sergio (Agüero) cuando todavía estaba con ella. Esta es una de las razones por las que yo me escondía", dijo para cerrar el tema.

Entre lágrimas, Marina Calabró le pidió disculpas a la cantante.

Por último, Marina Calabró decidió pedirle perdón a la artista, y entre lágrimas, le explicó que su intención nunca había sido lastimarla. "Me hubiera gustado enterado antes", cerró angustiada.