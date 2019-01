La Princesita rompió el silencio y contó cómo fue el duro episodio que vivió con su hermano

Karina La Princesita subió en la madrugada del primero a su Instagram un fuerte video para mostrar y denunciar de manera pública la violencia que ella y su familia sufren de parte de su hermano Jonathan.

Aunque durante todo el día de ayer y la mañana de hoy la cantante decidió llamarse al silencio, lo cierto es que hoy la artista contó toda su verdad en Intrusos, donde dijo que su hermano necesita ayuda porque es maltratador desde hace años.

Karina La Princesita habló del episodio que vivió con su hermano.

En las fuertes imágenes que subió La Princesita en la madrugada del 1° de es a su hermano fuera de sí, mientras su hija y su pequeña hermana lloran por la violenta situación.

“Mamá, dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”, grita Karina en la filmación, donde también se puede ver a Jonathan enojado mientras su madre intenta contenerlo.

Aunque en ese momento la ex de Sergio 'Kun' Agüero no dio detalles de lo que pasó, rápidamente el video empezó a recorrer las redes sociales, lo que generó una enorme preocupación de los fanáticos de la cantante.

La cantante subió un video de su hermano fuera de sí el primero a la madrugada.

Por esto mismo, la rubia optó esta vez por salir a contar toda su verdad, y en una charla íntima con el panel de Intrusos, confesó que lo que había pasado era que su hermano le había querido pegar y que por miedo, ella había decidido hacer público todo.

"Lo publiqué por miedo y previo a haber hecho eso ya había llamado a la policía, y como mucha bola no me dieron, frente al miedo que tenía ya le había dicho que parara porque iba a subir el video, y como eso no bastó, lo subí", dijo, aunque también agregó que después de haber posteado la grabación, sintió una culpa tremenda.

"Cuando vi los mensajes de todos los que me escribieron dije 'para qué lo subí'. Uno siendo víctima siente culpa y después cambié de parecer porque me parece que esto es un pedido de ayuda no para mi, sino para mi hermano", aseguró.

"Yo llamé muy tranquila, pregunté si ese número servía para todo el país, no me preguntaron ni qué era lo que estaba pasando. Cuando dije que estaba en Villa Carlos Paz, me pasaron otro número larguísimo que la verdad ni me lo acuerdo, por eso corté", aclaró.

También contó que esta no es la primera que vive un episodio similar con su hermano, y que justamente el cansancio de que siempre se repita la misma situación fue lo que la hizo subir la historia a Instagram.

"Mi mamá vive llamando a la policía por las agresiones que sufre, pero para él es normal, no se da cuenta. Él es como mi papá. Jamás imaginé que iba a terminar las fiestas así. Él también es víctima, repite los patrones con los que creció. Algunas como yo intentamos cambiarlo. Él necesita ayuda", sostuvo, y agregó que desde chica ella se crió con violencia, por lo que de adulta le costó mucho no repetir lo mismo con sus parejas.

Karina negó que el Polaco la hubiera golpeado.

La Princesita dijo que el papá de su hija, el Polaco, nunca la golpeó, aunque sí dijo que en algún momento va a contar lo que de verdad pasó entre ambos, para que así de una vez por toda se terminen los rumores.

Finalmente, desde el panel de Intrusos le preguntaron a la cantante cómo sigue su relación con Agüero tras la separación, y ella aseguró que no habla con él desde hace bastante tiempo.

La cantante dijo que Agüero la ayudó mucho en su carrera.

"En la última charla él me reprochó que yo me la pasé hablando de él y haciendo prensa cuando nos separamos, que no fue así. Separando lo que pasó en la pareja, él me ayudó para bien en mi carrera, él pagó de su bolsillo abogados y escribanos que me acomodaron el laburo. Yo laburé en negro una década entera y él me ayudó a resolver temas financieros", cerró.