La bronca con Liz Solari: la familia de Leo dice que no era su novio y la acusa de lucrar con su muerte

La madre y la hermana dispararon contra la rubia en las redes y pidieron que no hable más del tema.

La hermana de Leo.

Liz Solari habló sobre la muerte de su ex novio, Leo Verhagen, e inició un escándalo. El joven falleció hace ocho años mientras se encontraba con la modelo en un hotel alojamiento. En el programa de Mirtha Legrand , Liz reveló que el duelo la ayudó a volverse más espiritual y mostró su libro sobre el tema.

El joven murió hace 8 años.

La familia de Leo disparó contra la modelo en las redes y pidió que no hable más del tema. “¡No era la novia! ¡Y que se ponga a trabajar y deje de seguir lucrando con mi hermoso hijo! ¡Es todo lo que le pido!”, escribió Susana.

La hermana del joven fallecido, Cecilia Verhagen, estuvo en Intrusos, y expreso su enojo con la modelo: "Nos sentimos heridos con lo que dijo Liz. Ella puede tomarlo como quiera, pero nosotros tenemos todo el derecho del mundo de hablar lo que sentimos".

El mensaje de la familia de Leo.

"Sonó casi como 'Me pasó esto pero que bueno lo pude superar', y eso nos molestó, para nosotros el dolor sigue. Además nos molestó que vuelva a hablarse de sustancias, y en la autopsia se aclaró que no hubo nada, ni éxtasis ni viagra ni nada. No estamos pidiendo que diga nada, pero nosotros necesitamos decir lo que nos pasa", señaló Cecilia.

"Mi hermano nunca la presentó como novia, no sé qué eran ellos en la intimidad. Hicieron chistes terribles en torno de la muerte de mi hermano. Liz pudo superar el dolor, pero nosotros no", finalizó.