La dolorosa confesión de Jorge Rial sobre Morena: "Mi hija estuvo a punto de perder la vida"

Luego de los rumores que daban cuenta que Morena Rial había sido internada en Ineba debido a su delicado estado psicológico, su padre aclaró los tanto en Intrusos: "Morena fue internada porque puso en peligro su vida" dijo al contar que tenía una úlcera sangrante. "Mi hija estuvo a punto de perder la vida", contó visiblemente conmovido.

"Se está usando y abusando de una chica de 19 años con problemas", dijo al comenzar su explicación en la que aclaró que por estas horas empezaron a circular un audio de Morena por parte de "un personaje nefasto".

Rial contó que su hija está internada desde el domingo a la noche en Ineba con los mejores profesionales. "Esta muy bien, dentro del problema que tiene", aclaró.

"Tenía una ulcera de tres centímetros y había perdido más de dos litros de sangre. Mi hija estuvo a punto de perder la vida por eso", detalló y confirmó que por ese motivo estuvo internada en el Sanatorio Finochietto una semana.

"Yo voy a estar y voy a estar siempre, más allá de que ella está enojada", aclaró y explicó que él no la internó, ya que Morena es mayor de edad. "Fue internada porque tanto los médicos del Finochietto como los pisquiatras de Osde tomaron la decisión y pidieron al Juzgado 76 que sea internada para salvarla".

Rial afirmó que acompaña a su hija desde la distancia.

Aunque admitió que "si yo hubiese podido pedirlo lo hubiese hecho porque es mi hija y quiero salvarla. Además quiero salvarla de un entorno nefasto que le ha hecho grabar audios y videos"expresó. "Es gente nefasta, mala".

"Yo siempre estoy detrás y siempre estuve y la acompaño a la distancia. Porque la distancia me la pone ella, no yo. Y no me importa que me putee y que todo el odio venga hacia mí"

"Lo que no voy a permitir es que estos nefastos se aprovechen de ella", resaltó una vez más y contó que "la hicieron viajar 700 kilómetros para llevar plata".

Morena tuvo una úlcera de tres centímetros y perdió más de dos litros de sangre.

Luego afirmó "Yo voy a recuperar a mi hija. Se lo digo a ustedes que están intentando sacarle plata. Del último lugar de donde no van a poder sacar a mi hija es de mi corazón".

Y terminó: "Le pido a esos dos nefastos (no los nombró, tampoco lo hará BigBang) que se callen, que se preocupen de su salud y su familia, que acá no se metan. Déjenla tranquila".