La dura confesión de Mike Amigorena: "Un hombre me tocó la cola en el subte"

El último programa de Debo Decir, emitido por el canal América, estuvo cargado de diferentes temas y revelaciones.

Incluso, en varios momentos los invitados contaron cosas del último año, y particularmente el que se animó a develar un fuerte episodio fue Mike Amigorena, quien reveló que hace algunas semanas un hombre lo tocó mientras viajaba en el subte.

Todo comenzó porque la charla giraba en torno al tema de los acosos que sufren las mujeres en la calle. Por eso mismo, el actor tomó la palabra y quiso compartir con el público un lamentable episodio que vivió recientemente.

"Hace un mes y medio había mucha gente en el vagón (del subte), y siempre me quedo cerca de la puerta. Había un morocho así (hace un gesto en referencia a que el hombre era alto), que estaba por salir y me hizo así en la cola", explicó el artista, al mismo tiempo que hacía el gesto de que el pasajero lo había tocado.

Sorprendidos ante la declaración, los invitados se quedaron en silencio, y Luis Novaresio le pidió al actor que siguiera con su relato y explicara cómo había seguido todo.

Según dijo Amigorena, ante la situación no supo qué hacer, y además de insultarlo, se quedó paralizado sin saber cómo seguir.

"No sabés la sensación. El tipo salió del vagón y me quedé mirándolo antes de que subiera las escaleras. No me quedó otra que insultarlo. Pero no pude hacer nada. Podría haber gritado ahí, pero no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Fijate lo que hace la cabeza. Yo me decía: "'Imaginate que a una mujer le debe pasar eso cada cinco minutos' ", sostuvo.

Además, explicó que el sujeto lo tocó varias veces, pero que al principio él pensó que se imaginaba la situación, hasta que comprendió que de verdad pasaba eso.

"Después de la segunda vez dije: 'Este tipo me está tocando el culo'. Me quedé paralizado. Después se lo conté a Sofía (Vitola, su novia) y me dijo: 'Para que veas lo que se siente' ", sostuvo.

Luego de eso, le dijo a su novia lo que había vivido, y ella misma le contestó que ese tipo de cosas deben vivir todos los días muchas mujeres cuando llegan al trabajo, viajan en transporte público o simplemente caminan por la calle.