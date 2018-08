La historia detrás de "Pantera", una de las sorpresas de El Marginal 2

La segunda temporada de El Marginal, la producción de Underground para Canal 7, logró ratings impensados para la emisora y ya es todo un éxito. Y uno de los personajes que más impacto generó en la audiencia durante esta segunda entrega es el de Pantera, el violento mano derecha del Sapo, el personaje interpretado por Roly Serrano.

El actor a cargo de interpretar al preso se llama Ignacio “Nacho” Sureda, tiene 28 años, es de Escobar y en diálogo con BigBang contó cómo consiguió papel y reveló en exclusiva la historia detrás de la violencia desmedida de su personaje, algo que no se tratará en la serie.

“Pantera es un muchacho que fue muy maltratado por sus padres durante su infancia y hasta violado. A partir de esto, trabajé con la dificultad del habla (su personaje es tartamudo) que viene de ahí. Pantera es un pobre pibe sensible y no es malo”, explicó.

En esa línea, el actor remarcó que el preso “Es un pibe con problemas, que un día se piró y terminó matando a sus dos padres. Entró en cana muy joven y el mandamás del penal, el Sapo (el personaje de Roly Serrano), lo adopta. Hay un cierto vinculo paternal entre ellos”.

En ese marco, Sureda también contó cómo consiguió su papel, ya que durante el casting había decidido irse a probar suerte a México. “El año pasado, en octubre, arrancan los castings para El Marginal. En ese momento estaba con un proyecto de irme a México a probar suerte”, dijo.

Y siguió: “Pero fui a hacer el casting y a los dos días me llama mi representante para decirme que había gustado lo que hice y que me querían ver otra vez”. Según contó, Adrián Caetano –guionista de la tira- le contó sobre la mano derecha de Roly Serrano y le describió cómo era el personaje.



El actor de 28 años resumió: “Es un loquito, asesino y tartamudo. Tiene una mirada muy fuerte y cuenta mucho desde el cuerpo. Me preguntó si me animaba a hacerlo y le dije que sí. Al terminar el segundo casting, yo estaba más con la cabeza en México, que en esto”.

Sin embargo, a los cuatro días su representante le volvió a visar que los encargados de la ficción querían analizarlo en un tercer casting. “Ahí me metí a laburar a full en casa, me vi un par de películas de tartamudo e investigue de qué se trataba esta dificultad. Al tercer casting fui con un personaje más elaborado”, recordó en diálogo con este portal.

Y continuó: “Clave la misma postura, pero mucho más sólido porque lo había laburado. A la semana me iba a México y ya tenía dudas de irme o no. Dos días antes de irme, me llamaron para verme un cuarto casting”. Pese a esto, Sureda decidió viajar finalmente a México y no participar de un cuarto casting. “Ahí decidí a irme a México, solté y me fui”, detalló.

Y sentenció: "Pero le dije a mi representante que les dijera que si al final quedaba yo, que me volvía encantado. A los 15 días estaba en Islas Mujeres y a eso de la tarde se me da por conectar el wifi y tenía mensajes de que me habían seleccionado para El Marginal”. ¡Mirá la entrevista completa!