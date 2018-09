La interpelación de Malena Guinzburg a Nicole Neumann por el aborto clandestino

Aunque el proyecto de ley que buscana la legalización del aborto fue rechazado por el senado, el tema quedó instalado. Una vez más, Nicole Neumann aprovechó su paso para reiterar su postura contraria y se encontró con una dura interpelación de Malena Guinzburg, también invitada al ciclo Podemos Hablar.

El cruce entre Malena Guinzburg y Nicole Neumann fue en el ciclo "Podemos hablar".

“Tuve intercambios de opiniones con algunos, pero en cuanto al aborto, es mucha más la gente que me apoya y me agradece por ser la voz de todos lo que opinamos lo contrario, que los que no. Por ahí los muy pro aborto, que tampoco conocen muy en detalle las leyes que abarcaba esta ley, atacan. Pero tampoco a mí me parece correcta esa forma de intercambiar opiniones, así que no me prendó”, arrancó Neumann.

Filosa, la modelo acusó a quienes se manifestaron a favor de la legalización del aborto de no conocer el proyecto en profundidad. “Nunca nadie me supo contestar si conocen el punto dos del artículo tres, por ejemplo. Muchos tampoco sabían que los médicos pueden ir en casa si se niegan y un montón de cosas”, sumó.

Atenta al discurso de la rubia, Guinzburg aprovechó un silencio para interrumpirla: “Yo no tengo exacto artículo por artículo. Lo que sí sé, es que el aborto existe y que mueren muchas mujeres por eso”.

Nicole: “Igual, no estoy a favor del aborto clandestino”.

“Igual, no estoy a favor del aborto clandestino”. Malena: “Pero es algo que existe, es como negar una realidad”.

“Pero es algo que existe, es como negar una realidad”. Nicole: “Hay que cerrar los lugares de aborto clandestino”.

“Hay que cerrar los lugares de aborto clandestino”. Malena: “Eso es imposible. Además, también vi mucho pañuelo celeste diciendo ‘falta educación sexual’, y ahora se estuvieron negando a la educación sexual también”.

“Eso es imposible. Además, también vi mucho pañuelo celeste diciendo ‘falta educación sexual’, y ahora se estuvieron negando a la educación sexual también”. Nicole: “Yo sí estoy completamente a favor de la educación sexual, la prevención y de cerrar los lugares de aborto clandestino. Hablo por mí”.

Mientras Guinzburg intentaba explicarle que cerrar los centros clandestinos era una tarea imposible, Nicole la interrumpió y remató: “Si es por eso, también dejemos de combatir la droga. Luchemos contra lo que hay que combatir, no es cuestión de entregarnos y decir que va a seguir sucediendo”.