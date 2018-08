La oficial que amamantó a una beba desnutrida: "Necesitaba que la 'apapache' un poco"

La policía Celeste Ayala se convirtió en viral la semana pasada de la mano de una fotografía que la mostraba amamantando a un bebé que había llegado al Hospital de Niños de La Plata junto a sus hermanos luego de ser retirado de la custodia de sus padres, quienes tienen problemas de adicción.

Celeste Ayala pasó por la mesa de Mirtha.

Y anoche se sentó a la mesa de Mirtha Legrand para relatar su experiencia al conocer a los niños. Allí, la oficial de la Policía Bonarense -ascendida a sargento luego de su gesto- contó que los niños "estaban en estado de abandono, muy mal, tenían sarna".



"Cuando los nenes bajaron de la combi estaban los padres, que los habían seguido corriendo", relató. "Había que sacarlos y entrarlos al hospital, pero los padres no querían".

"Tenía desnutrición"

"Cuando volvimos de una recorrida, escuchamos que lloraba el bebé. 'Me parece que tiene hambre esa criatura', le dije a la chica de Asistencia Social. Le pregunté que si quería que le diera la teta, porque tengo una nena de un año y cuatro meses. Me dijo que sí", reconstruyó Ayala.

"Los padres de los niños abandonados son desocupados y tienen problemas de adicción", dijo Celeste Ayala #CelesteAyala en la #Mesaza de #LaNocheDeML — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 19 de agosto de 2018

Aunque a primera vista pensó que se trataba de un varón por la ropa que llevaba, la oficial luego se dio cuenta de que la pequeña era nena. "Cuando me dijeron que tenía desnutrición, pensé '¡hace cuánto no comía!'. También me acariciaba, necesitaba que la 'apapache' un ratito", recordó.

De acuerdo a Ayala, la beba y sus hermanos están bajo el cuidado de asistentes sociales que buscan recuperarlos física y psicológicamente antes de restituirlos a sus padres. "El mayor tiene nueve, entiende todo y sufre un montón. Es terrible. Tres de ellos están internados, y los otros tres permanecen en un hogar", agregó.

"Lo acerqué a mi teta y luego no me quería soltar el bebé. Me acariciaba" dijo Celeste Ayala #CelesteAyala en la #Mesaza de #LaNocheDeML sobre el niño en estado de desnutrición que amamantó. — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 19 de agosto de 2018

Además, contó que los niños recibieron varias donaciones, incluyendo juguetes, y que tanto ella como sus compañeros los visitan todos los días.