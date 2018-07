La respuesta de Valeria Bertuccelli luego de las quejas de Darín y las críticas del "Chino"

Ricardo Darín quedó en el ojo de la tormenta luego que Valeria Bertuccelli, su amiga y co protagonista en la obra Escenas de la Vida Conyugal, denunciara maltrato laboral por parte del actor. Hoy la actriz se rehusa a hablar del tema.

“Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo”, dijo semanas atrás Bertuccelli, notoriamente conmocionada por el hecho.

Ante este suceso Darín ofreció disculpas pero negó las acusaciones una y otra vez, mostrándose consternado: “Lo viví muy mal, como todo ser humano que se ve puesto en una situación de escrache, que es un término que se utiliza tanto últimamente, que no es exactamente una denuncia, es un escrache”, afirmó.

El actor, que se encuentra en plena promoción de la película El Amor Menos Pensado, se vió interrogado en reiteradas oportunidades sobre los hechos vividos con Bertuccelli. "Vos entrás en la lógica de que tenes que hablar de la película y del tema. Y terminás erosionado, es un tema no del que yo quiera salir, he decidido que el tiempo ponga las cosas en su lugar”, declaró durante el programa Podemos Hablar que se emite por Telefe.

Darín y Bertuccelli protagonizaron Escenas de la Vida Conyugal.

“También me di cuenta que diga lo que diga, va a ser interpretado para un lado u otro. Necesito que baje la adrenalina de ese torbellino", se quejó. Su hijo, el Chino Darín fue aún más duro con la actriz: “Fue hiriente; de tirar algo y no hacerse más cargo”.

Por su parte la mujer de Vicentico reapareció públicamente luego de la denuncia y aclaró que no se arrepiente de nada. "No quiero hablar a las corridas en la calle", se excusó, aunque le dejó al pasar un palito al Chino: "No te preocupes que sí voy a hablar”.