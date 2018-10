La sorprendente "ayudita" que recibe Natalie Weber para poder bailar mejor

Cada bailarín tiene su cábala, su manera de motivarse, su estímulo. Natalie Weber lo lleva en la cartera, y dice que la ayuda a salir adelante y a mantenerse tranquila, lista para afrontar el desafío de destacarse en la pista de Marcelo Tinelli. Ayer, la esposa del delantero boquense Mauro Zárate reveló que lleva cerveza en la cartera para mantenerse relajada.

Natalie, que baila con Iván Anriquez, dice que la cerveza "es para bajar los nervios, me tranquiliza un poco", y, muy suelta de cuerpo, reveló que se acababa de tomar dos. Aunque no lo aclaró, suponemos que se refería a dos porrones y no a dos litros. Natalie, incluso, se permitió un chiste-chivo, como para que los espectadores atentos del programa supieran cuál es su marca favorita. "Dicen que algunos tienen coronita y yo me las tomo", bromeó.

A la hora de calificar su performance, el jurado le dio 21 puntos. "Dicen que algunos tienen coronita, y yo me las tomo", bromeó Natalie en referencia a las cervezas, que le trajeron suerte, salvo por Florencia Peña. Aunque el voto de la partidaria del poliamor fue secreto, su devolución parece indicar que la nota será baja.

El voto del jurado:

Ángel De Brito (8): “Me sorprendiste Natalie. Acá se nota que estás laburando, que vas a ensayar, que te esforzás. Me gustó mucho”.

Laurita Fernández (8): “Se nota que hubo mucho ensayo. Me gustó el recurso de las telas. Hicieron trucos mucho más jugados que otras parejas siendo que Natalie tiene complicaciones y alguans trabas por eso. Pero Nati te vi muy pensante ”

Flor Peña (voto secreto): “Me pareció jugada con muchos trucos. Algunos fallaron un poco y Natalie te vi un poco tensa. No fue tu mejor performance”.

Marcela Polino (5): “Me dio la sensación es que él era el maestro de danza y vos querías copiarlo. Me daba la alumna en querer aprovechar la clase”.

Total: 21