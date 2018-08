Lali Espósito vuelve a la televisión y eligió su canción favorita: "Describe mi historia"

Lali Espósito, Diego Torres y Wisin desembarcarán este miércoles en Fox con “Talento Fox”, ciclo que los tendrá como “directores” –tal y como quieren ser llamados- y que reunirá por primera vez a los tres en un solo escenario. En simples palabras, Lali, Diego y Wisin tendrán la difícil tarea de seleccionar y estimular a aquellos participantes que tengan la cualidad de trascender y convertirse en grandes artistas.

En diálogo con BigBang, los cantantes hablaron sobre el inicio del nuevo programa que los tendrá en el centro de la escena y se encargaron de señalar que ellos no juzgarán de ninguna manera a los participantes. “Este formato es súper diferente a cualquier otro Talent show, porque Talento Fox busca derribar esos traumas o problemas”, dijo Lali.

Divertida y sonriente, la actriz y cantante aseguró, luego de que Diego esquivara la pregunta, que el programa “busca meterse de lleno en por qué los participantes que van a participar del ciclo no pudieron dedicarse a la música hasta este momento de su vida”.

Al mismo tiempo, la autora de "Brava" sostuvo que durante el ciclo habrá “historias muy fuertes” y muy variadas. “Hay participantes que durante algún momento de la vida dejaron la música por alguna cosa que conocerán en el programa”, señaló.

Y remarcó: “Nosotros no somos jueces o jurados, somos directores. Queremos ayudar, darles desde nuestro lugar experiencia y aliento. Van a ver en vivo como los participantes crecen, dejan sus problemas atrás, exponen sus historias y sanan”.

En este contexto, el menor de los cinco hijos de la popular y legendaria cantante y actriz argentina, Lolita Torres, ayudó a su compañera y aclaró que “ninguno hará de bueno o malo” como suele ocurrir en esta especie de ciclos. “Somos sinceros y honestos”, resaltó.

Y siguió: “Decimos lo que pensamos, si está bien o mal. Tratamos de contenerlos, no sirve lastimarlos para achicarlos más. Muchos venían como pollitos mojados, que de repente abrían la boca y decís ´¿pero tenés esa vos y no te la crees?´”.

Al finalizar la entrevista, cada uno de los “directores” habló sobre la posibilidad que brinda el show y eligieron el tema que usarían si tuvieran que participar del programa. El cantante puertorriqueño, por ejemplo, eligió “Adrenalina”, la canción que interpreta junto a Jennifer López y Ricky Martin como artistas invitados.

Lali, en cambio y para la alegría de todos sus fanáticos, eligió “Soy” si tuviera que ser parte del show como una participante más. “Describe mi historia y es power”, aclaró. Por último, Diego Torres, eligió “Tal vez”, aunque aclaró: “Hay una canción que me gusta mucho porque me gusta tocar el piano y sentarme que se llame Tal vez. Me jugaría con esa”.

El ciclo, que cuenta con 13 episodios iniciales, comenzará este miércoles y se podrá ver por la pantalla de Fox a partir de las 22 horas.