Lapidario y sin filtro: el incómodo momento que le hizo pasar Jey Mammón a Pampita en vivo

Son pocos los que reciben o, mejor dicho, se ganan la mirada fulminante de Carolina “Pampita” Ardohain y sobreviven para contarlo. La modelo es dueña de una sonrisa que opaca todo lo malo y, a su vez, puede decirte todo con un simple cruce de miradas. Y eso mismo ocurrió este lunes cuando, cansado de esperar su momento, Jey Mammón le dijo unas cuantas “verdades” al aire.

El humorista estuvo como invitado en Pampita Online, el ciclo que conduce la bella morocha por la pantalla de Telefe, pero al igual que le ocurría cuando participaba del Bailando por un sueño, lo volvieron a dejar para el final. Y es que debido a la gran cantidad de temas que se trataron durante el programa, Jey tuvo que conformarse con los últimos segundos de aire.

El enojo de Jey en las redes sociales.

Para colmo, a la hora de presentarlo, Pampita cometió un furcio que desató el enojo del comediante. “Joy”, le dijo, en vez de Jey, provocando las risas de su equipo, y la ira de su invitado que ansiaba algunos minutos más de protagonismo. “La que me faltaba. ¡Al pedo vine a este programa! Más al pedo que Jey Mammón en el programa de Pampita”, disparó.

Y continuó: “Sí, el que vino hoy es ´Joy´. Jey no va a venir nunca. Me encantó la nota de Carlitos (Nahir), estuvo buenísimo el programa. Pero me gusta más verlo de casa, que verlo de acá. Es todo una joda, porque viene el ´Ruso´ (productor del ciclo) y me dice ´me encantaría que vengas todos los digas ¡me lo dijo enserio! Parece una joda”.

El humorista se vengó de la modelo.

Pensando que todo se trataba de una simple broma, Pampita le volvió a preguntar: “Bueno ¿vas a volver o no?”. A lo que Jey, sin piedad, le respondió que de ninguna manera. “No, de verdad no. Yo me cago de risa, pero ¿para qué voy a venir?”, lanzó el ex participante del Bailando.

Al notar el enojo de su invitado, la modelo redobló la apuesta y con mirada desafiante le aseguró que lo quería escuchar y le ofreció los últimos minutos de su programa. “Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días, pero desde mi casa”, explicó.

La mirada de Pampita lo dice todo.

Y concluyó: “Pero no lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué no entiendo este programa. Porque no se sabe dónde vamos nunca”. Al escucharlo, a la conductora no le quedó otra que dar por terminado el programa. “Bueno, Jey, nos vamos”, cerró Pampita, mirando fijamente a su invitado, sin saber bien qué hacer con él. Una vez finalizado el show y cuando todas las cámaras se apagaron, la morocha le manifestó su enojo al humorista y según gente cercana al canal, le dijo que era un "desubicado" por decir eso al final del programa.