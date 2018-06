Las 10 peores mentiras de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, en el día en que cumpliría años

La serie que es furor en todo el mundo confirmó lo que la prensa de espectáculos mexicana decía desde hace años: que Luisito Rey era un personaje siniestro, que había explotado y estafado a su hijo Luis Miguel, que había maltratado a su esposa Marcela Basteri y hasta que podría ser el responsable de su misteriosa desaparición. Villano de toda villanía, Rey era él mismo un cantante de moderado éxito que en el fondo envidiaba el éxito mundial y el carisma de su hijo. Recientemente el diario peruano El Comercio hizo una recopilación de sus mentiras más increíbles. Rey vivía en la mentira, aunque parezca exagerado, desde el mismísimo día en que nació. Veamos.

1) Su nacimiento

Según la partida de nacimiento, Luisito Rey nació el 2 de julio. ¿Por qué? Su familia lo registró el 2 de julio para ser beneficiada con una ayuda social. Sin embargo, había nacido el 28 de junio de 1945: o sea que, como dice Valeria Lynch, su vida siempre fue una mentira. Hoy cumpliría 73 años.

2. Su propio nombre

En su adolescencia huyó de la España de Franco para no hacer el servicio militar. Hasta entonces se llamaba Luis Gallego Sánchez, pero cruzó la frontera española rumbo a Francia con un nombre falso: Luis Miguel Gallegos.

3. La nacionalidad de su hijo mayor

Convertido en representante de Luis Miguel, Luisito Rey se propuso convertir a su hijo en un símbolo de la mexicanidad. Sin embargo, había un problema: el chico había nacido en Puerto Rico. Eso no fue un obstáculo para Luisito Rey, que decidió esparcir la mentira de que Luis Miguel había nacido en Veracruz. Lo curioso es que tiempo atrás había dicho que su primogénito era... neoyorquino.

4. La gira inventada

Cuando Luisito Rey todavía soñaba con ser él mismo una estrella internacional, el empresario puertorriqueño Alfred D. Herger le consiguió unos conciertos en el St. Regis en la Quinta Avenida. Le fue bien: recibió una crítica elogiosa del prestigioso periodista John S. Wilson en el New York Times y Herger se propuso organizarle una gira norteamericana. Pero Luisito Rey se negó, porque no quería utilizar un vestuario andaluz en sus shows, como requería su representante. La gira nunca tuvo lugar. Sin embargo, Luisito Rey solía aludir a ella como si de verdad hubiera sucedido, y usaba como prueba el artículo del New York Times.

5. La falsa boda

Luisito Rey y Marcela Basteri nunca se casaron legalmente. Lo descubrió el periodista Javier León Herrera, autor de "Luis Mi Rey", el libro en el cual se que se basa parte de la serie que emiten Netflix y Telemundo. Herrera revisó los archivos de la parroquia de Guadalupe, en Palermo, donde el cantante se fotografió con su novia italiana para la revista de chimentos Canal TV. En esa misma revista, Luisito Rey inventó: "A mi regreso resolvimos casarnos. Sin barullo. Como dos desconocidos. No quise que se tomara esto como algo promocional".

6. Marcela Basteri, hermana de Rossana Podestá



Además de mentir sobre su boda, Luisito Rey también tenía la costumbre de mentir sobre los orígenes de Marcela Basteri. En 1981 declaró a la prensa que su compañera era la hermana de la actriz Rossana Podestá. Ni ahí. La mentira quedaría al descubierto en 1985, cuando la familia viajó a Italia para que Luis Miguel participara del Festival de San Remo. A un periodista se le ocurrió preguntarle a la propia Rossana Podestá si era la tía de Luis Miguel y ella dijo que no, que para nada, que no sabía de dónde había salido semejante disparate.

El falso "Picasso": era un dibujo del propio Luisito.

7. El falso retrato de Picasso

Luisito Rey aseguraba que Pablo Picasso lo había visto cantar en el Olympia de París y había descripto a su estilo como "un escalofrío que se escuchaba". Como a lo largo de su vida ha dado muestras sobradas de su creencia en la consigna "Si la hacemos la hacemos bien", Luisito llegó a poner un dibujo hecho a lápiz supuestamente firmado por Picasso en la tapa de su disco debut. Todo era mentira, la frase, el dibujo, todo.

Frank Sinatra, acaso riéndose de las mentiras de Luisito.

8. Las canciones que le grabó Sinatra

Si en su mitomanía era capaz de decir que Picasso era su fan número uno, tampoco ha de extrañarnos que dijera que el mismísimo Frank Sinatra le había grabado dos temas. Desde luego, en toda la discografía de Frankie no aparecen tales temas, y lo más probable es que Sinatra ni siquiera haya sabido jamás quién era Luisito Rey.

El único ladrón sos vos, Luisito.

9. El robo de 5000 dólares

Cuando lo representaba Alfred D. Herger, Luisito Rey se endeudó con él. Indisciplinado como era, no cumplió con su compromiso de hacer una gira por América Latina. Así fue como le quedó debiendo nada menos que 5000 dólares a Herger. Cuando nació Luis Miguel en Puerto Rico, Rey dijo que lo habían robado en la mismísima clínica. De este deshonesto modo consiguió dos cosas: 1) que el bueno de Herger le refinanciara la deuda; 2) que el bueno de Herger se hiciera cargo de los gastos del parto. Para garantizar el éxito de la simulación, Rey arregló una nota periodística con un fotógrafo de la revista "Vea", que salió publicada el 31 de mayo de 1970 con el título : "Roban 5,000 dólares a Luisito Rey". Luisito contrató a un fotógrafo para que hiciera una sesión. Claro está, jamás le pagó lo acordado.

10.La estafa por 10000 dólares

En el libro "Luis Mi Rey", Javier León Herrera cuenta que en 1970 Luisito Rey fue contratado por una actriz mexicana para que le produjera un disco. Luisito Rey le pidió 10000 dólares de adelanto, ella se los dio. Craso error. Luisito se quedó con el dinero, pero nunca hizo el trabajo. Ella lo demandó por estafa. Luisito se escapó a España y se quedó allí largo tiempo. Con el tiempo, aprovechando sus documentos falsos, regresaría a México, donde su hijo se convirtió en leyenda y él se consagró como villano.