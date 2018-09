Laurita Fernández habló del primer beso con Cabré: “Con Nico no hubo histeriqueo”

Jey Mammón pasó por el ciclo Combate y entrevistó a Laurita Fernández. Amparado en la impunidad que le da su personaje de Estelista, el humorista aprovechó para preguntarle de todo a la nueva novia de Nicolás Cabré.

Jey Mammón entrevistó a Laurita Fernández en Combate.

“¿Ya se dicen te amo, Laurita? ¿Ya pasó ese momento?”, preguntó de entrada. “Eh… Pasamos muchos momentos, muy lindos”, esquivó la rubia. “Es te aprecio, primero”, insistió el humorista. “Vamos un poco en contra de las reglas básicas de la relación. En cualquier relación primero decís ‘te quiero’, vas como de a poco. (Con Cabré) fue diferente. Pero está buenísimo también”.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzaron su relación cuando terminó Sugar.

Estelita insistió: “Estás enamorada”. “Sí, estoy muy bien”, respondió Laurita. “El otro también dice: ‘Estamos bien’”, le recriminó el humorista, al tiempo que retrucó: “Estar muy bien es poder pagar el gas en este país”. Un poco incómoda, la bailarina sumó: “Estar bien es estar bien para cuando te llegue la factura de gas no sea tan grave”.

Las confesiones de Laurita Fernández con Estelita

“Soy una chica común. Me está costando (ser jurado en Showmatch) porque hay algunas personas que admiro y respeto como Flavio Mendoza ”.

". "Siempre quería que Flavio me llamara para trabajar y hoy tener que estar juzgándolo me es raro".

"(Las críticas de los participantes) Me lo tomo como de quien viene. Es un trabajo y un lugar en el que trato de poner toda mi capacidad y lo que aprendí".

“Si se lo toman mejor o peor, salgo de ahí y me pongo las zapatillas”.

“No sé si hay famosos que me hayan bloqueado. Noto cierto enojo o bronca por los puntajes”.

“No soy la nueva Pampita del jurado. Caro me mandó un mensaje muy lindo, contándome que al principio lo sufrió bastante. Me dijo que sea fuerte”.

"No me escribió Federico. Hace mucho tiempo que no me escribe. Se dijo que lo había hecho, pero no fue así".

"También se dijo que me había bloqueado. Él jamás haría una cosa así y yo tampoco, porque terminamos muy bien".

“Con Fede éramos como un equipo para los fans. Tenía que ver con que bailábamos juntos”.

"Con Nicolás me descargo de algunas cosas del Bailando. Es mi cable a tierra. Es un 'cabreatierra'. Cuando vivís situaciones que te estresan, por más que trate de no contestar, llego a casa y me pongo a llorar. Él me hace feliz y me hace bien, entonces uno transita las cosas distinto".

“No estamos conviviendo con Nicolás. Es todo muy reciente y a de a poco. Nos vemos cuando podemos porque los dos trabajamos mucho”.

Después del repaso, Estelita retomó el eje del noviazgo con Cabré: “¿Hubo histeriqueo o fue directo al grano?”. Laurita reconoció: “No hubo histeriqueo, porque fue después de Sugar. Durante la temporada no hablábamos mucho”.

“Lo blanqueamos porque no queríamos hacer una novela de detectives con todo esto. Cuando está todo bien, está todo bien”.

“Vi (el meme del equipo de Cabré ). Yo no soy quién para decirle mucho. No tengo tanto vivido como él. Todos somos quien somos hoy gracias a nuestra historia y nuestro pasado”.

"De todos mis ex tengo un lindo recuerdo".

El primer beso, según la bailarina, fue “consensuado”. “Tiene una mirada muy linda. No quiero contar dónde fue el primer beso. No fue en el teatro”, resistió la ex de Fede Bal.