¿Laurita Fernández tiene un nuevo "Fede" en su vida? ¿Es verdad o está "Simulando"?

La bailarina se prepara para comenzar su rol de jurado en el Bailando por un sueño y ya no estaría soltera.

Pasaron tres meses desde que Laurita Fernández decidió terminar definitivamente su relación con Fede Bal. Se dijo que había iniciado un affaire con Nicolás Cabré, con quien compartió escenario en el musical "Sugar". Luego se dijo que salía con el hijo de un importante empresario.

La bailarina lo desmintió y aseguró que sigue sola. Pero, como siempre, hay versiones que aseguran que la rubia tendría un nuevo acompañante. Y lo insólito es que tendría algo en común con sus dos últimos novios. ¿Qué será?

Laurita ya no está sola.

Una lupa gigante sobrevuela la vida de la ex nuera de Carmen Barbieri. El periodista Ángel de Brito desarrolló un chimento enigmático y sostuvo que en poco tiempo saldrá a la luz el nombre del hombre con el que está saliendo la bailarina.

"Ella está muy bien con alguien que es caballero. Lo conoce mucha gente. Es del medio... Yo sé con quién está y dentro de poco se va a saber", dijo el periodista y aseguró que le mandaría regalos a la casa.

El festejo junto a Susana.

A su vez, en el programa Los Ángeles de la Mañana le realizaron una nota a Laurita en la que deja entrever que no estaría sola. "¿Si estoy para conocer a alguien? Tal vez sí... Pero que no se llame Fe, eso sería un montón. ¡Un Fede no!", dijo Fernández, con picardía. Pese a su intento de despiste, varias voces aseguran que llama la atención la coincidencia de soltería que comparte la conductora de Combate con un actor cercano a ella.

¿Más que compañeros?

Se trata de Federico D'Elía. El actor protagonista de Los Simuladores se separó a mediados de agosto. A sus 51 años y luego de varias relaciones fallidas, seria quién cuida y mima con regalitos a Laurita. Ellos comparten el escenario y pasan mucho tiempo juntos entre los ensayos y las previas a las funciones. Pronto pasaran la temporada de veranos con la reposición de "Sugar" en Mar del Plata. ¿Lo confirmarán o se suma otra desmentida?