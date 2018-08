Lloren, chicas, lloren: Mariano Martínez anunció cuándo se casará

Enamorado y con dos años de amor intenso, Mariano Martínez decidió proponerle a Camila Cavallo dar un paso más. La pareja mantiene la armonía desde el inicio del romance y celebran con felicidad haber armado una familia con la llegada de Alma, la hija menor del actor. Por ese motivo el gran broche de oro será pasar por el Registro Civil. Y tal como sucede todo en la actualidad de los famosos, por medio de Instagram anunciaron en que mes lo harán.

El actor le propuso casamiento a su novia.

"Estoy feliz de compartirles que le propuse casamiento a la mujer que amo con el alma y me dijo que sí. Si Dios quiere para agosto del año que viene vamos a estar dando el sí ante dios, familia y amigos", escribió el actor y sumó un álbum de fotos en la que aparecen unidos por los besazos que se acostumbran mostrar en sus redes sociales.

Esta noticia llega justo en la semana en la que Mariano estuvo en los principales titulares, luego de revelar una situación de acoso laboral que dijo haber vivido durante la grabación de una tira.

Si bien el nombre de la actriz es un misterio, se viralizaron imágenes de una supuesta situación de exceso de violencia en una de las escenas. Según el propio Martínez, por un “cachetazo” en la ficción sufrió pérdida auditiva. "La actriz que me pegó me pidió perdón. No trabajé nunca más con ella. Me la crucé alguna vez, y estuvo todo bien. Para mí, pasó", le aseguró Martínez a La Nación, en un intento de dar el conflicto por terminado.