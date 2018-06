Los Martín Fierro por dentro: cerco mediático, burlas entre famosas y separación desmentida

BigBang entró en el salón del Alvear Icon y te muestra todo lo que no se vio en la televisión. Susana Giménez y sus nietos, protestas por despidos, y rumores de romance.

La televisión lo mostró casi todo. La 48° edición de los premios Martín Fierro que se llevó a cabo en el Hotel Alvear Icon, en Puerto Madero, donde las figuras de la televisión se reunieron para festejar por las producciones que se emitieron durante el 2017 dejó algunos momentos que vale la pena recortar.

Las celebridades le pusieron un condimento especial a lo que ocurrió detrás de cámaras y entre enemistades, reconciliaciones y desmentidas, BigBang estuvo presente en la ceremonia para poder contar todo lo que ocurrió en la noche más famosa de la TV.

El Martín Fierro 2018 se llevó a cabo en el Hotel Alvear Icon.

Protestas por despidos

Este año los Martín Fierro 2018 empezaron con polémica. Antes de que abriera la alfombra roja, cientos de trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) se presentaron en la puerta del Hotel Alvear Icon para protestar contra el ajuste en los medios públicos y los despidos masivos.

Varios sindicatos protestaron por los despidos antes de comienzo de la ceremonia.

El clima que se vivía afuera era extraño. Hacía mucho frío y los trabajadores, abrigados con camperas gruesas, aseguraron a este medio que iban a quedarse todo el tiempo que aguantaran.

"Elegimos este día porque tenemos un cerco mediático que no nos permite visibilizar lo que está pasando y lo que se viene con los ajustes que ya se anunciaron", explicaron desde la Comisión Interna de la TV Pública cuando se le preguntó por qué eligieron este día para reclamar.

Aunque la manifestación se llevó a cabo de forma pacífica, lo cierto es que cada vez que un famoso arribaba a la puerta del hotel, los cantos contra el gobierno se intensificaban y a la prensa le resultaba casi imposible poder hacerle preguntas a los invitados. Algo así pasó cuando Juana y "Nacho" Viale se bajaron de la camioneta entre flashes y voces de protestas.

La burla de Viciconte a Nicole Neumann

Una vez en el salón, al que se accedía tras bajar por una escalera mecánica, los famosos se ubicaron en la mesa que le correspondía, y hasta minutos antes de que empezara a transmitirse en vivo la entrega, muchos aprovecharon para ponerse al día con los chismes.

Una vez que Marley se presentó como el conductor de la ceremonia, Micaela Viciconte, que había ido sola al evento, sacó su celular y se puso a chatear casi sin descanso, hasta que una cámara ponchó a Nicole Neumann y a su amiga Connie Ansaldi.

Juntas en la pantalla, Viciconte sorprendió cuando puso cara de asco al ver el tocado que llevaba en la cabeza la periodista y amiga personal de la ex de Fabián Cubero.

Micaela Viciconte fue al evento sin Fabián Cubero.

Charlotte Caniggia habló de amor y negó la separación de sus padres

Con un vestido celeste y acompañada de su hermano Alex, Charlotte Caniggia hizo su entrada triunfal a los Martín Fierro con la ilusión de llevarse una estatuilla. Los hijos de Mariana Nannis estaban ternados como mejor reality, y aunque no ganaron, si sorprendieron a todos cuando el "emperador" mostró su look deportivo.

"No me esperaba esta nominación, pero nos está yendo bien. Está buenísimo estar acá y la segunda temporada la lanzamos después del Mundial", aseguró Charlotte Caniggia, y después confirmó que, tras muchas idas y vueltas, ella y Lhoan finalmente "están muy bien".

Además, fuera de aire la mediática sostuvo que sus padres no están separados, y que a pesar de que se dijo que Mariana Nannis vivía con ella en un departamento de Puerto Madero, lo cierto es que la botinera y Claudio "Paul" Caniggia están en la Argentina pero solo de vacaciones.

La primera actriz que abandonó la cena

Carla Quevedo fue una de las artistas que se presentó en la alfombra roja con un lazo verde en su cuello que demostraba su adhesión a la campaña a favor de la legalización del aborto.

Carla Quevedo fue una de las primeras actrices que dejó la cena.

La actriz estuvo nominada como "Revelación" por su papel en el unitario El Maestro, y una vez que se dio a conocer que Diego Cremonesi era el ganador de la terna, Quevedo abandonó la mesa que compartía con su colega Eva de Dominici, y fue una de las primeras que ausentó de la ceremonia.

Después, cuando todavía faltaban entregar varios premios, el salón comenzó a quedar vacío y, antes del postre, muchos famosos dejaron su lugar y no esperaron al Martín Fierro de Oro.

Se fueron antes del postre! Muchos famosos se despidieron temprano de la cena y abandonaron el salón hace rato. #MartinFierro2018 pic.twitter.com/UeBEdgUMkY — Bigbangnews (@bigbangnw) 4 de junio de 2018

Susana Giménez acompañada y asesorada por sus nietos

Aunque Susana Giménez decide todos los años ir a los Martín Fierro acompañada por su hija, Mercedes Sarrabayrouse, esta vez sorprendió cuando se la vio llegar al evento de la mano de sus dos nietos, Lucía y Manuel Celasco.

"Mecha está de viaje y por suerte no pudo venir", dijo la diva cuando subió al escenario a recibir uno de los cuatro premios que ganó durante toda la noche.

A Giménez se la vio feliz en compañía de los jóvenes, y además de comentarle cada detalle, la rubia le consultaba a su nieta cada vez que sacaba una foto con su celular y quería subirla a sus redes sociales.

Flor Vigna habló de los likes de Adrián Suar

"Con Nico Occhiato lo volvimos a intentar, estamos saliendo", aseguró Vigna a BigBang después de haber confesado su separación hace algunas semanas. "Trabajábamos mucho los dos y pasamos a ser más trabajadores que novios, pero no tenemos ganas de perdernos", agregó.

Además, sobre los rumores de una supuesta relación con Adrián Suar, la actriz e influencer explicó que afortunadamente "Adrián es un gran jefe" y que por eso pudo verse poco afectada por las habladurías.

"Se agarraron de un like y dijeron que yo me había ido en el auto con él en el casamiento de Guido Kaczka, pero supongo que lo dijeron porque no había nada que decir", aseguró.

Pampita y Nicole Neumann se sentaron peligrosamente cerca

Carolina "Pampita" Ardohain y Nicole Neumann, que están distanciadas hace años, estuvieron sentadas muy pero muy cerca en las mesas que se le asignaron en los Martín Fierro.

"Pampita" estuvo ubicada en la mesa de Andy Kusnetzoff y su equipo, mientras que Neumann se sentó adelante, en compañía de Verónica Lozano y Connie Ansaldi.

Aunque ambas estuvieron muy juntas, ninguna de las dos cruzó mirada en toda la noche, y como muestra BigBang en el video, "Pampita" estuvo muy concentrada en su celular, mientras que la rubia se pasó la noche con sus amigas.