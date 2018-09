Luego de su fuerte pelea con Mica Viciconte, Laurita Fernández podría renunciar al Bailando

La noche de ayer (en realidad el programa fue grabado el lunes) en el Bailando por un Sueño se vivió de una manera muy tensa. La primera participante que entró en la pista fue Micaela Viciconte, quien ante las preguntas de Marcelo Tinelli, acusó a Laurita Fernández de mala compañera y agrandada.

El ida y vuelta entre ambas se volvió muy violento con el correr de los minutos, y según trascendió, la ex de Federico Bal le habría dicho a la producción del programa que si alguien la vuelve a maltratar así, su decisión definitiva es renunciar.

Laurita Fernánez le habría dicho a la producción del Bailando que querría renunciar.

Todo comenzó cuando el conductor del Bailando le preguntó a la actual novia de Fabían Cubero si era cierto que había dicho que Laurita Fernández " era falsa, aburrida, y mala compañera".

"Sí, es verdad", contestó con contundencia y agregó: "Trabajé con ella en otro programa y cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción, no de la participante", afirmó, al mismo tiempo que agregó que no le parece que sea justa como jurado.

Micaela Viciconte enfrentó públicamente a Fernández durante la gala del Bailando por un Sueño.

Aunque durante un buen rato la rubia no quiso contestarle a Mica, finalmente dijo que ella no necesita hablar mal de otros para sentirse bien, y que prefería no meterse en estos ataques.

Finalmente, en la discusión Viciconte dijo que cuando conoció a Fernández pensó "que era una buena mina", aunque después se dio cuenta de que no. "Te creés más por estar ahí sentada. Prefiero que me odien por cómo soy, antes que ser falsa", cerró, al mismo tiempo que la jurado quedó con cara seria y bastante sorprendida por la forma en que la atacaron.

A raíz de esto, en Los Ángeles de la Mañana revelaron que Laurita habría hablado con la producción del Bailando sobre la posibilidad de alejarse del programa, por la forma en que la tratan algunos participantes.

“Ella la está pasando mal en el jurado y ya dijo que está angustiada y no puede más”, contó Ángel de Brito, a lo que Lourdes Sámchez contó que alguien cercano a la jurado le comentó que evalúa la posibilidad de renunciar si las cosas siguen así.

La jurado habría ofrecido su renuncia.

"Yo sé que Laurita fue a hablar con la producción después de la pelea, no sé si utilizó la palabra renuncia, pero dijo que este tipo de peleas no las toleraba”, aseguró el periodista, y agregó: "Sé que charló en privado con Florencia Peña. Y Flor la calmó, le dijo que no era para tanto, que no sea exagerada. Tal vez está buscando mimos de la producción".

Esta no es la primera vez que la bailarina tiene que enfrentarse a situaciones complicadas mientras participa del Bailando por un Sueño, ya que hace unos días también se filtró un fuerte audio donde Lourdes Sánchez la criticaba por mentirosa, en un conflicto que también incluyó a Cinthia Fernández como enemiga de la rubia.

Además, Laurita debió cruzarse al aire con Florencia Marcasoli, una ex novia de Federico Bal que se habría metido en la relación de la jurado con el hijo de Carmen Barbieri.