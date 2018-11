Machirulos: Vicuña y el marido de Valeria Mazza se suman a la "escuelita" de Facundo Arana

"Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza", había dicho Facundo Arana tiempo atrás desatando la ira de varios sectores por su visión retrógrada.

Y por lo visto, no es el único miembro de la farándula que aún mantiene opiniones de ese tenor en relación a las mujeres. Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, y Benjamín Vicuña se sumaron recientemente a su tropa.

"Tenés que volver a ser flaca"

Días atrás, Mazza develó un insólito comentario de su esposo en relación a su apariencia física. Lo hizo ante una pregunta de Mirtha Legrand en su programa.

#ValeriaMazza cuenta (entre risas) que Alejandro Gravier, su marido, cada vez que daba a luz le mostraba una imagen de ella de antes del embarazo y le decía: "Tenes que volver a ser flaca como en esta foto".



DESPERTATE, HERMANA y mandalo a la mierda a ese pelotudo... — Daniela Yozzi �� (@DaniYozzi) 21 de noviembre de 2018

"¿Es verdad que cada vez que tenías un chico tu marido te mostraba una foto de antes y te decía 'tenés que volver a ser flaca como esta foto'?", preguntó la diva. Y la ex modelo confirmó la info.

"Me ponía. ¡Maldito, maldito! Obviamente que ir contra natura, no. Mujeres, no sufran", expresó Mazza. "Uno pone el cuerpo para ser madre con todo el amor, creo que no hay amor más divino que el de una madre, y yo he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Pero no volvés nunca a estar igual".

"No dudó en postergarse"

Y ahora, fue Benjamín Vicuña el que develó su costado machista intentando elogiar a su mujer, Eugenia "China" Suárez, junto a quien tuvo a su hija menor, Magnolia.

"Es una mujer con todas las letras", señaló el actor remarcando que su esposa "no dudó en postergarse para entregarse a la familia y a su rol de madre" sabiendo que él "no era un hombre fácil por todo lo que había tenido que pasar".