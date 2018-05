"¡Maleducado, soy la conductora!": la furia de Pampita con Jey Mammon que la tele no mostró

Cero caretaje. Jey Mammón no usó sus redes sociales para hacer su descargo. Fue invitado al programa Pampita Online, pero quedó como panelista sin poder casi hablar. Sin pelos en la lengua, expresó su disgusto y la conductora no pudo disimular el malestar. Pero no terminó ahí. Fuera del aire, la modelo se sacó. "Maleducado, Maleducado. Sos un maleducado. Soy la conductora, yo no soy la producción", le dijo a Jey.

El actor anunció en sus redes la entrevista pero casi no habló.

Mientras Pampita se desahogaba, el actor estaba calmado y ni se inmutó. "¿Algo más? Perdón si te molestó", le dijo según revelaron algunos de los testigos del episodio. Sin negar los hechos, ante las consultas de BigBang el humorista eligió reírse. "Tengo el teléfono lleno de mensajes. No tengo nada que agregar", sostuvo.

Lo más divertido es el mensaje de apoyo de Karina Jelinek; que no tiene mucho sentido, pero empatiza con él.

Uh porque @JEYMAMMON ! Si un genio y lo sostengo ! A mi tbn me invitaron a ir , aún no pude ir porque estaba de viaje ����‍♀️ https://t.co/8wmsLird2G — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) 22 de mayo de 2018

Quien también se enojó, Sol Pérez, quien estaba haciendo un móvil en exteriores charlando con gente desconocida acerca de la lista de los convocados por Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia 2018, se sintió tocada y se mostró indignada con la actitud de Jey Mammón.

Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entre por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la gente que felicita, eso me indigna más ��‍♀️ — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 22 de mayo de 2018

"Lo hipócrita que es la gente me sorprende. Tantas veces me invitaron a un programa y no entré por falta de tiempo, así son los vivos. Y no nos olvidemos que somos laburantes y nos sirve que nos inviten a los programas. Lo peor es la que felicita, eso me indigna más", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin responder a esos comentarios, Jey lanzó -con humor- una fuerte acusación: "Gracias a vos lugar que voy, lugar que me dejan de garpe".

Hola @cuervotinelli quería agradecerte porque Gracias a vos lugar que voy lugar que me dejan de garpe TECAEME — JEY MAMMON❗️ (@JEYMAMMON) 22 de mayo de 2018