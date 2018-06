Malos tratos y pase de facturas: fracasó la cumbre entre Marcelo Tinelli y Moria Casán

A poco más de un mes del comienzo del Bailando por un sueño, todavía no se sabe o, mejor dicho, la producción no cerró al dueño de la silla que aún permanece vacante en la mesa de los jurados. Hasta el momento, se sabe que los encargados de evaluar a los participantes del certamen serán: Ángel de Brito, Marcelo Polino, Laurita Fernández y Florencia Peña.

Marcelo estaría dispuesto a dejar a fuera a Moria.

Sin embargo, la idea de Marcelo Tinelli –entre otras cosas- es volver al antiguo formato de cinco jurados que tuvo el ciclo hasta diciembre de 2016. Por esta misma razón, el conductor había pautado para el viernes un encuentro con Moria Casán para explicarle las razones que lo llevaron a desistir de contar con sus servicios para la edición de este año.

Pero, una vez más, el hombre de Bolivar volvió a tener un gesto de destrato para con la conductora. Horas antes de la cena que tenían pautada, Tinelli decidió cancelarla alegando “problemas personales". Según Los Ángeles a la mañana, el conductor insiste en que Moria no puede ser parte de Showmatch debido a su programa en América TV.

El programa de La One sería una de las razones por la que no integraría el jurado.

La razón es simple, pero difícil de creer. Tinelli le quiere explicar cara a cara que no puede estar en su programa porque los horarios de grabación con Incorrectas se interponen a los del ciclo de El Trece. Cabe recordar que el Bailando va en vivo y en directo los días lunes y martes, mientras que los jueves y viernes el certamen sale grabado por distintas razones.

Pero al parecer, las razones del conductor no serían solo las antes mencionadas. El vicepresidente de San Lorenzo, además, se molestó por el monologo que hizo La One en su programa el día que se sintió excluida asegurando, entre otras cosas, que Tinelli no era tan popular en la sociedad como se creía porque las encuestas como presidente no lo favorecían.

Flor Peña será parte del jurado.

Cabe recordar que Moria Casán reveló que no iba a formar parte del staff del Bailando 2018 por una supuesta disputa de “egos” con el conductor de Showmatch: “El que dijo que yo iba a estar fue él (por Marcelo Tinelli). Dijo: ´Están confirmados Polino, Moria y De Brito´. Yo no había dicho nada, ni siquiera me habían pagado. Con esa desprolijidad, mirá sí voy a decir algo”.

Y agregó: “La verdad es esta: un día en Intrusos pregunté si entendían algo (del acuerdo) de LaFlia, Indalo y Canal Trece. En el momento que yo dije que no entendía lo que era LaFlia, del riñón de ellos le mandaron un mensaje a Marina Calabró diciendo ´preguntale a Moria Casán por qué no va a estar más en el jurado´. Empezaron a jugar ellos, salió de ellos”.

Tinelli se quedó sin voz y Moria lo reemplazó el año pasado, algo que disgustó al conductor según La One.

Moria había dicho que “no quería” participar del programa y sentenció: “Si quieren hacer uso y abuso, conmigo no va. Es una jugada obvia y predecible de ellos”. Y mientras que la tensión entre Moria y Tinelli crece, la producción baraja la posibilidad de que el quinto jurado sea Juana Viale o Nicole Neumann, quien debería bajar sus pretensiones económicas si es que quiere volver a formar parte del show.