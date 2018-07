Marcela Tinayre, furiosa con Novaresio por minimizar las críticas de Mirtha al gabinete de Macri

Marcela Tinayre salió en defensa de su madre y respondió a las críticas que le hizo Luis Novaresio, cuando señaló que "sobrevaloramos mucho la opinión de Mirtha".

"Será que todo el mundo le pregunta y por algo le preguntan", dijo al referirse a las opiniones de Mirtha Legrand. "Qué raro por que él va a a los programas de mamá y siempre hace preguntas extravagantes para que se repitan en todos lados", ironizó.

"Yo le diría a Luis a quien quiero mucho y es mi amigo que se baje un poco del pony", dijo enojada Marcela al ser consultada por Los Ángeles de la Mañana. "No me importa Luis Novaresio".

"Me sorprende de Novaresio porque lo conozco bien y me sorprende bastante", concluyó visiblemente molesta.

Luis Novaresio compartiendo mesa con Marcela y Mirtha.

Todo comenzó en el pase de Novaresio en su programa en radio La Red, donde revivió las declaraciones que hizo la conductora sobre el gobierno de Mauricio Macri, la crisis que atraviesa el país, y de lo mucho que ella hizo por el gobierno

''Creo que va a seguir subiendo, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar", había dicho Mirtha al ser entrevistada.

''Sigo confiando en el presidente Macri y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas", declaró y muchos le saltaron al cuello.





Pero el periodista rebatió en su programa estas declaraciones: ''Me parece que sobrevaloramos mucho la opinión de Mirtha Legrand, no es una persona más, pero de ahí a un diagnostico técnico sobre el dólar o los cambios de gabinete, me parece que la sobrevaloramos y le admiro el autoestima, porque dice ‘Yo hice mucho’, yo creo que está convencida que Macri ganó por ella, y quiero informarle que no’’; dijo el periodista desatando una nueva polémica.