Matías Defederico sobre Cinthia Fernández: "Se terminó el amor de parte de los dos"

Fueron poco más de siete años de amor a los que Cinthia Fernández y Matías Defederico le bajaron la persiana definitivamente. La confirmación vino de parte del futbolista que rompió el silencio y declaró: "Siento que se terminó el amor de parte de los dos".

Invitado a Los ángeles de la mañana Defederico dio algunos detalles de los vaivenes de su relación, que en más de una oportunidad mantuvo a la pareja distanciada. Sin embargo, reconoció que aunque el tiempo que estuvieron separados a causa de sus compromisos futbolísticos hizo mella en el matrimonio, el último año que estuvieron todo el tiempo juntos fue el detonante.

"Estuve más solo que con ellas, mis años en el fútbol no fueron fáciles. De los cuatro años que tienen las melli, yo estuve un año y medio solo. Nos terminamos casando para ir a Turquía y ella fue al Bailando y no pudo venir", relató.

La pareja estuvo junta por siete años y medio.

Es así que la convivencia continúa sacó la luz los problemas que arrastraban ambos y que no lograban subsanar. "Llegó el punto de decir hasta acá", remarcó.

Por otro lado, expresó su temor a no poder ver a sus tres hijas cuando el quiere, ya que fue contactado por el abogado de Cinthia, César Carozza para comenzar a establecer un régimen de visitas. "Me preocupa que ella tome un odio hacia mí y que se lo inculque a las nenas", indicó perturbado.

La pareja tuvo tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Más tarde, en el programa Involucrados que va por América Cinthia se refirió a las declaraciones de su marido: "Prefiero no contestar. En algún momento las chicas van a ver la peleas de sus padres en la televisión. Me molesta que hable hoy para decir que estamos separados y no cuando todo el país me decía cornuda", afirmó.