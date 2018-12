“Me chupa la conch…”: la furia de Verónica Lozano contra Rodrigo Eguillor por sus amenazas

La denuncia por abuso sexual contra Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro, se instaló con fuerza en los medios, en especial por el delirante e indignante raid mediático que el hoy imputado realizó desde Ezeiza, cuando pretendía abandonar el país para asistir a la final de la Copa Libertadores en Madrid.

Verónica Lozano y su fuerte descargo.

Una de las que manifestó su expreso repudio fue Verónica Lozano, quien desde su programa denunció que el joven de 24 años había amenazado a una de sus productoras para que no emitieran el video en el que se lo puede ver atacando a su víctima en el balcón del departamento de San Telmo en el que, según la denuncia, tuvo lugar el abuso sexual.

“Tiene que a llegar a los medios todo esto. Él igual va con todo, fue contra nuestra productora. Nos amenazo a todos. Y, ¿sabés qué? A nosotros nos chupa la conch... Así te lo digo. Perdónenme si me tienen que sancionar. No voy a decir un huevo, tengo la conch… así de estos tipos. Porque no podemos tolerar estos tipos que son la mierda misma. No podemos tolerar más, Eguillor, como te llames", disparó la conductora.

El video del ataque en el balcón que Rodrigo Eguillor no quiere que se muestre

El fuerte descargo siguió: “Nos matan, nos asesinan y nos prenden fuego. Creés que porque me invitaste a comer un pancho tengo que tener sexo con vos. No, mi amor. No quiero, no me gustás. Lo peor es que muchas chicas le ponen ‘potro, violame’. ¿Estamos todos locos? ¡Es una locura!”.