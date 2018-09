"¡Me hice pis!": el accidente de Connie Ansaldi poco antes de comenzar el programa

“Me meé porque alguien dejó la tabla baja”. Con esta frase, Connie Ansaldi relató el pequeño percance que tuvo esta tarde poco antes sumarse como hace diariamente al equipo de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

Fue la conductora del programa quien mandó al frente a la panelista, que no tuvo otra que explicar lo que sucedió ante las cámaras. “Yo estaba apurada porque el programa empezaba y estaba saludando a mi hermana porque vinieron nuestros familiares a cocinar con nosotros”, contó Connie, detallando que este martes fueron a cocinar algunos familiares al ciclo.

Y continuó: “Entré al baño marcha atrás, como de culata, no había luz, estaba la tabla baja, hago pis y sentía como agua rebotando. Cuando me doy vuelta a tirar el papel, lo veo que está ahí, al lado mío. Entonces digo 'Ay, no le emboqué. ¡Pillé sobre la tabla!”.

Entre las risas de todo el equipo, sumadas a las de la producción, Ansaldi remarcó que se “mojó” ese mismo pantalón que estaba usando y que no llegó a cambiarse antes de salir al aire. “Me mojé este pantalón. Lo tuve que secar. Ya está, chicos. ¿Nunca se pillaron encima?", sentenció.