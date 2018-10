Mica Viciconte, del amor al odio: le partió la boca a Poroto Cubero y trató de soberbia a Flor Peña

La baja nota de Florencia Peña a Micaela Viciconte en la ronda de cuarteto de Bailando por un Sueño desató un nuevo frente de pelea en el certamen.

En la previa hubo beso entre Viciconte y Cubero.

La actriz y jurado calificó con un dos a a la ex Combate, que no pudo disimular su ira a pesar de que, en la previa de su actuación, había recibido un romántico beso de su novio, Fabián "Poroto" Cubero.

Vale recordar que la tensión ya venía creciendo de antemano: días atrás, Viciconte señaló que las devoluciones de Peña no le aportaban demasiado y que prefería prestarle atención a las opiniones de sus compañeros del jurado, Ángel de Brito y Laurita Fernández.

"No te creas más que los demás"

Fue así que esta vez, la actriz se limitó a un lacónico "no me gustó" para calificar la performance de la participante, aclarando que no iba a explayarse ya que a Viciconte no le gustaban sus análisis.

"O sea que lo que digo es verdad y te pega, porque sí te afecta lo que digo", la chicaneó la rubia, ante lo cual Peña no se quedó callada. "Me 'torran' tus previas", recriminó.

"Es una falta de respeto", estalló Viciconte. "El otro día me dijiste 'tarada'. Decile a la gente todo lo que decís. Acá todos somos macanudos, pero atrás de cámaras somos todos muy mandados a ser. Vos creés que la tenés más grande que los demás, pero no te creas más que los demás".

Flor Peña no se quedó callada ante la embestida de Viciconte.

Flor Peña no se quedó atrás y esgrimió su "carrera extensa en los medios" como respuesta ante la bailarina y ex Combate. "¿Querés ser 'cocora'? Bancala", lanzó sin anestesia.

Por su parte, Viciconte la calificó de "insegura" por enumerar su "currículum" y aseguro que no le importaba la trayectoria de la actriz. "Soy una buena mina, no necesito de vos. Si vas a valorar eso, poneme cero y listo", agregó antes de que Marcelo Tinelli interviniera para zanjar el asunto.