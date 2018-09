Mica Viciconte se la mandó a guardar a Laurita Fernández y la ligó el poliamor de Flor Peña

1 /2 La falsa paz. Las jurado se unieron en contra de Mica.

Mica Viciconte había deslumbrado con su Aquadance, recibió los elogios de Ángel de Brito, pero comentario la encendió. Como si se tratara de un bomba a punto de explotar, la ex Combate sacó los trapitos al sol y le dió duro a Laura Fernández. "¿Qué te pasa con Laurita Fernández? Escuché que decías que era falsa, aburrida, y mala compañera", le consultó el periodista.

Mica furiosa.

"Sí, es verdad", contestó con contundencia y agregó: "Trabajé con ella en otro programa y cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción, no de la participante", afirmó.

Tinelli detectó que se venía un conflicto y continuó preguntando: "¿Te aburre como jurado o como figura?”, le consultó. "Me parece que no es justa como jurado. Cuando está su mamá, habla 4 horas y le pone un diez. En la eliminación, se fueron dos muy buenas parejas y no fue justo”, sentenció la novia del Fabián "Poroto" Cubero.

“¿Te quedó algo más atragantado?”, sumó Brito. “No, ahora estoy re bien. Ella no va a a cambiar el puntaje porque yo no le chupe las medias como hacen un montón. Prefiero que me odien por como soy, a ser falsa y que me quieran por eso”, dijo Mica.

“Laurita, ¿vino?”, preguntó con ironía el periodista y enseguida la jurado tomó el micrófono: “Sí, vine. Lo que pasa es que no necesito hablar mal de los demás para sentirme bien“.

Mica intentó explicar cómo comenzaron los conflictos con Laurita: “Cuando la conocí pensé que era una buena mina, después me di cuenta que no. Ella no tiene amigas mujeres y no la quiere nadie del ambiente, por algo es”.

Pese al cruce, Laurita no había dado su veredicto y cuando tomó el micrófono intentó bajar el nivel de confrontación, pero no tuvo éxito y la discusión siguió. “Respecto a lo que dijiste, es lo que vos pensás. No voy a discutir con vos, no me interesa”, le refrendó. “Te creés más por estar ahí”, concluyó Mica exaltada. Sin ni siquiera ruborizarse, Laurita puntuó y no sumó comentarios.

Pero su compañera Flor Peña desplegó correctamente su sororidad y salió en defensa de Laurita. "Me parece de cuarta que termines de bailar la coreografía y tengas ese nivel de agresión. La banco a Laura porque es mi compañera y la quiero. Este nivel de agresión no se puede tolerar, Mica. Me había encantado lo que habías hecho, pero me pareció horrible lo que hiciste después, por eso te voy a bajar un punto". Dicho eso, calificó a la pareja con 6.

En el pasado eran amigas.

Mica no se quedó en el molde y atacó a Flor por su vida privada, cualquier cosa para salir del lugar incómodo en el que se metió sola. "Desde hace una semana vengo escuchando hablar de tu vida privada de poliamor y vos declaraste que no te interesaba que nadie hablara de su vida privada. Y tu compañera (por Laurita) es grande para defenderse sola".

Sin permitirle hablar a Peña, la ex Combate continuó con su discurso. Y raramente, Marcelo Polino fue el que sumó un manto de calma: “Aflojemos. Están en el mejor programa de la tele, disfruten. Les voy a subir un punto”, afirmó, y los calificó con 7. Resultado final: 20 puntos y un mal momento para el jurado.