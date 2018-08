Mirko, el bebé top: tiene 9 meses, 2 millones de followers, es amigo de Diego y de Messi y recorrió el mundo

Conoció a dos presidentes, recorrió gran parte del mundo, estuvo en los brazos de más de una celebrity deseada por muchos y cuenta con casi dos millones de seguidores. No estamos dedicando espacio en esta nota a un galán de novela o a una estrella de rock, sino a Mirko, el niño que tiene 9 meses de vida y desde antes de que naciera ya generaba expectativa cómo sería su vida junto al conductor.

Aprendiendo lo que vi en Asia! #porelmundo Una publicación compartida por MirkoWiebe (@mirko_ok) el 1 de Ago de 2018 a las 6:16 PDT

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, concretó el sueño de ser padre mediante el alquiler de un vientre. El nombre elegido lo dio a conocer antes de la llegada de su pequeño.

El origen es ruso y hace referencia a la nacionalidad de su madre biológica. "Ella es divina, hablamos 10 minutos por Skype y fue una muy linda conversación", explicó el conductor tiempo atrás.

A la hora de elegir los padrinos, el conductor no dudó: Susana Giménez y Coco Fernández lo malcrían y viven pendientes del pequeño, que incluso los sorprendió en su llegada al mundo.

El parto estaba previsto para el 8 de noviembre, pero se adelantó y Mirko nació este 27 de octubre. Durante las últimas horas, el conductor se mostró ansioso y fue publicando cada paso que daban los enfermeros a la espera del pequeño Mirko.



Pero no pasó mucho tiempo hasta que el bebé más famoso del país tuviera su propia cuenta de Instagram pese a no tener no tener idea de cómo subir una imagen.

Como no podía ser de otra manera, el pasaporte de Mirko cuenta con sellos de varios países. Con sólo tres meses de vida comenzó a recorrer el mundo. El primer destino fue Estadios Unidos: es que Mirko, claro, fue bautizado en Nueva York. Luego siguió por Canadá junto a su primo Felipe, el hijo de Florencia Peña.

Feliz día del amigo, Feli! #felizdiadelamigo @flor_de_p Una publicación compartida por MirkoWiebe (@mirko_ok) el 20 de Jul de 2018 a las 4:59 PDT

Esos viajes fueron el precalentamiento para armar las valijas y comenzar a vivir el mundial en Rusia. En un descanso de la Selección, el capitán Lionel Messi lo recibió y se sacaron una foto.

Durante la cobertura del gran torneo, el conductor logró que su hijo conozca a otras figuras del fútbol como Carlos Valderrama, como también otros famosos que deseaban conocerlo a él.

Si suma las millas seguramente tiene varios pasajes más a disposición. Su gira por el mundo continuó por Hong Kong junto a Lali Espósito. Luego pasó por Berlín acompañado por Cris Morena y con Paula Chávez conoció Roma y se ganó un amigo, Baltazar Alfonso, el hijo menor de la modelo.

Estoy conociendo Roma con @chavespauok muy divertido!!! Una publicación compartida por MirkoWiebe (@mirko_ok) el 12 de Jul de 2018 a las 5:23 PDT

Como si fuera poco, entre los lugares por donde pasó el pequeño bebé, aparece Dubai en donde, con la compañía de Carina Zampini recorrió la casa de Diego Armando Maradona. Luego pasó por Bélgica con Nicole Neumann y había estado en Grecia junto a Victoria Xipolitakis. Con Eugenia China Suárez recorrió Barcelona y cruzó sonrisas con Magnolia, la hija de la ex Casi Ángeles.

Según contó Marley ,las ciudades elegidas son las que les recomendó el médico del pequeño y un infectólogo para asegurarse de ir a destinos en los que no haya ningún tipo de peligro.

Por #belgica con la tía Nicole #porelmundo @nikitaneumannoficial Una publicación compartida por MirkoWiebe (@mirko_ok) el 18 de Jul de 2018 a las 2:34 PDT

Como si fuera poco, el pequeño marca tendencia también en la moda. Recientemente fue noticia por lucir un collar de ámbar.

Según promociona la marca del accesorio esta piedra activa la circulación, mejora la inmunidad y el equilibrio de los ácidos, ayuda a reducir el babeo y calmar las zonas inflamadas, calma fiebre e infecciones, alivia crisis de asma y las vías respiratorias congestionadas.

Los números del bebé

Tiene 1,8 millones de seguidores.

Realizó 240 publicaciones

Sigue a 18 personas. Entre ellas, a Lionel Messi, sus padrinos, a Virginia Elizalde, y Jey Mammon.

sus padrinos, a Cada foto del niño tiene en promedio 500 mil "Like".

Es la cara de una marca de ropa.

Las polémicas que provocó

En una columna titulada "Cuando se pierde la infancia", Jorge Lanata cargó, con dureza, contra Marley al que acusó de perjudicar a su hijo al exponerlo de tal forma.

"No creo que Marley haga esto por dinero -como sí lo hacen cientos de padres que presionan a sus hijos en el fútbol amateur, en los deportes olímpicos o en la tele y el teatro- pero Mirko es ya la 'cara' de la ropa infantil Mimo: es la única con la que posa en fotos donde el logo se descubre casi sin intención", sostuvo Lanata en su columna publicada en Clarín.

Lanata y su burla reiterada a Mirko.

Lejos de entrar en la pelea el pequeño ganó la batalla en la pantalla chica. Cada domingo Marley y su hijo superan largamente la audiencia de Lanata con sus recorridas por el mundo. Pero como si fuera poco, para el próximo programa se conocerá cómo fue la visita que realizaron al mismísimo presidente Mauricio Macri. Y se espera que rompa su propio récord de rating.

Pero no es la primera vez que logra llegar tan lejos. Mirko ya se sacó fotos con Barack Obama, el ex presidente de Estados Unidos. Y no serán los únicos líderes máximos que saludarán al bebé.

Mirko estuvo con Macri.

La producción de Telefé está planificando un nuevo viaje a Italia para conseguir un encuentro entre el Papa Francisco y el pequeño. Previo al nacimiento de Mirko, Marley había mantenido un encuentro con el máximo referente de la religión católica.

En ese momento, el conductor le confesó que le gustaría lograr una bendición a su hijo en algún momento. Y con los antecedentes de Mirko, seguramente lo conseguirá.