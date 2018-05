Mirtha Legrand, en llamas con Luis Ventura por su 'no nominación' a los Martín Fierro

Se anunciaron los nominados a los premios Martín Fierro y surgió la polémica. 'La Chiqui' no apareció entre las ternadas en el rubro Labor en Conducción Femenina. Ante las críticas, el presidente de APTRA, Luis Ventura, dijo que no podía estar porque ganó el Martín Fierro de Brillantes. La mayoría de los miembros de la entidad desconocían el hecho y la votaron igual.

Mirtha vs. Ventura.

Según reflexionó Ventura . no hacía falta que recordara que la 'Chiqui' estaba fuera de carrera de los premios una vez que ganó el premio Martín Fierro de Brillantes. El presidente de Aptra acusó a los socios de no estar informados.

"Recién terminé de hablar con Mirtha estaba muy enojada. Esto yo lo explique en el discurso de apertura, vayan al discurso del año pasado, y vayan a lo que dijo Mirtha, esto fue un acuerdo, era para sacarla de competencia porque ganaba siempre en su rubro y no había manera de competir, por eso se inventó y se instaló el Martín Fierro de brillantes, así que me parece que no había nada que explicar", comenzó Ventura su explicación.

"Es más, hubo socios que la votaron y salió nominada y yo con la nominación dije `no muchachos esto no puede ser porque Mirtha salió de competencia el año pasado´; ésto es un error y se le dio lugar a quien estaba en el cuarto lugar; ésto ya fue dicho, no hay que reiterarlo, hay algunos socios de APTRA que dicen `a mí nadie me notificó´, yo no puedo estar notificando toda la historia de APTRA, porque que un socio que se rasca los huevos y no se informa y no trata de preocuparse por lo que es la entidad, no se informa, sino se informan, el problema es de ellos por no estar atentos el año pasado, ni este año, porque un dia va ir alguno y va a votar a Blackie", terminó Ventura.

"Hubo socios que la votaron y salió nominada y yo con la nominación dije `no muchachos esto no puede ser porque Mirtha salió de competencia el año pasado´"

Por más que el periodista intente desarrollar su explicación a la diva de los almuerzos no la convence y asegura que esta decisión debería haberse difundido.

"Me dijeron que yo ya estaba más allá de los premios y por la cantidad de Martín Fierro obtenidos me homenajearían con el Martín Fierro de brillantes, cosa que me entregaron el año pasado en la fiesta. Cuando es así se dice 'Fuera de Concurso', como se dice de los grandes directores en los Festivales de Cine. Lo que hubiera correspondido es que Ventura lo hubiera difundido correctamente", dijo Mirtha al portal Tvbajoscero.

Mirtha con su estatuilla de brillantes.

Como si fuera poco, Legrand contó que desde Aptra le dijeron que querían poner una estatua de ella en la puerta a modo de homenaje: "Agradezco el gesto pero aún no lo aprobé. Me resisto. No me parece adecuado. Me negué. Espero no lo haga. No corresponde. Es como ridículo. Querían poner una estatua en la sede de la entidad", aseguró la conductora.

Pese al enojo, la diva confirmó que irá a la entrega de los premios y se autoelogió como consuelo por su no nominación. "Mi conducción del año pasado fue impecable. Con una muy buena audiencia. Y esto me perjudica", finalizó. ¿Habrá algún nuevo premio de honor para la diva?