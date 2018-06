Momento tenso: el desplante en vivo de Sol Pérez a Pampita y su posterior pedido de disculpas

Las cosas en el programa de Carolina "Pampita" Ardohain parecen no mejorar a pesar del paso del tiempo. Aunque la modelo y sus panelistas aseguran que entre ellas hay una muy buena relación, lo cierto es que en la tarde del martes se vivió un tenso momento después de que Sol Pérez le recriminara a la conductora por haberla interrumpido mientras estaba dando una opinión sobre el aborto.

Un tanto sorprendida ante la situación, "Pampita" dejó pasar el cruce, y hoy, la rubia salió a explicar lo que en verdad había pasado en el estudio. "Está todo en orden. Yo soy bastante calentona, creo que estuve mal", reconoció.

Sol Pérez y Pampita se enfrentaron al aire por un desplante de la rubia.

Todo comenzó el martes 12 por la tarde, cuando a mitad del programa, Hardohain y sus panelistas, Sol Pérez, Barbie Simons y Ángeles Balbiani, comenzaron a hablar sobre la legalización del aborto. Sin embargo, mientras la ex "Chica del clima" daba su opinión, "Pampita" la interrumpió para contarle a la audiencia que iba a llegar al estudio el actor Brian Buley.

"Sol, ¿estás bien vos?", preguntó la modelo cuando vio la cara seria de su compañera, a lo que la rubia respondió: "Sí, pero no me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir, viste. Es como raro, pero bueno".

"¿Qué hacemos entonces?", cuestionó "Pampita", a lo que Sol Pérez optó por dejar las cosas en el lugar y le dijo: "Nada, ya está". Para darle un poco la razón a su panelista, la conductora agregó: "Seguramente mañana vamos a seguir conversando de esto. Hay tela para cortar para rato".

Después de esto, en los Ángeles de la mañana, el programa que conduce Ángel de Brito, aseguraron que cuando las cámaras se apagaron, las chicas tuvieron un fuerte enfrentamiento, en el cual la rubia explicó que se había equivocado en su forma de actuar.

Sol Pérez pidió disculpas tras su desplante a "Pampita".

A raíz de eso, Pérez brindó una entrevista para aclarar las cosas, y le confesó a De Brito que por su mal carácter, muchas veces no puede disimular cuando algo le molesta.

"A mí me parece muy serio el tema de la legalización del aborto y me costaba cambiar de eso a Brian que me venía a conocer", dijo, al mismo tiempo que agregó: "Con Pampita todo bien detrás de cámara. Hablamos de que 'no está bueno al aire' pero en el momento fue lo que me salió. Yo soy así, lo que sale, sale".

"Con @pampitaoficial está todo bien. No está bueno lo que pasó al aire, pero es lo que me salió", nos dijo @SolPerez tras su cruce con la modelo. #LAM pic.twitter.com/lDKIITc3Nz — LAM (@LosAngeles_ok) 13 de junio de 2018

Además, en su defensa aclaró que lo que dijo no estuvo intencionado hacia "Pampita", sino que a todos los productores que pedían que se cerrara el tema.

"La televisión es así, la que no entiende de última soy yo... Creo que estuve mal, no lo tendría que haber hecho pero fue lo que me salió en el momento", cerró.