Mónica Farro en contra del preservativo: dice que después no se puede sentar de la picazón y el ardor

Enamorada de Leandro Herrera, su personal trainer, Mónica Farro optó por ligarse las trompas como método anticonceptivo. "Estoy en contra del anticonceptivo, porque tenés una buena relación sexual y al otro día no me puedo sentar de la picazón y el ardor", dijo para justificar en parte su elección.

Lo cierto es que la vedette relató, en Intrusos, que se sometió a esa intervención quirúrgica para evitar volver a quedar embarazada, aunque admitió que luego de eso la pasó muy mal y le costó mucho recuperarse psicológicamente.

La vedette justificó el porque decidió cortarse las trompas.

Al ser consultada sobre el motivo por el cual no utiliza otro método anticonceptivo fue tajante: "el preservativo con una pareja estable no. El DIU no lo resiste mi cuerpo".

"Yo necesitaba dejar los anticonceptivos o el tabaco por un tema de salud", explicó y agregó que tiene antecedentes familiares de aneurisma cerebral y qué el médico le dijo que a su edad debía dejar de fumar si querías seguir tomando anticonceptivos.

Herera y Farro muy enamorados.

"Hoy no puedo dejar de fumar y no voy a arriesgarme", dijo la rubia y agregó "estoy en contra del preservativo porque tenés una buena relación sexual y al otro día no me puedo sentar de la picazón y el ardor".

Sin embargo, tuvo un rapto de conciencia y remató el tema: "Hay que usar anticonceptivo aunque se irrite".