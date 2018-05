Moria destrozó a Pampita y la mandó al foniatra: "Le quedó grande la pantalla de Telefé"

A Carolina “Pampita” Ardohain no le está yendo muy bien en su paso por la pantalla de Telefe. Sin ir más lejos, el ciclo de la modelo recibe entre diez y doce puntos de rating y en cuestión de minutos se desploma a cinco o seis. En ese marco, aprovechando el difícil momento televisivo que atraviesa la ex jurado, Moria Casán decidió meterse en la polémica y arremeter contra Pampita.

Durante su visita por Intrusos, y a poco de debutar con su propio programa por la pantalla de América, La One opinó sin filtro sobre el ciclo de la morocha por Telefe. “Lo poco que vi me pareció un programa distinto al que tenía en el cable. Yo creo que cuando algo es un éxito no hay que modificarlo, si le iba bien así había que pasarlo exacto sin agregar gente”, remarcó.

Para Moria, la participación de Sol Pérez, por ejemplo, no le aporta nada al programa. En ese contexto, no perdió el tiempo y cuestionó la labor de su ex compañera de jurado en el Bailando por un sueño. "Me parece que le quedó grande el formato y la pantalla de Telefé. Le falta cintura y todas tienen que cambiar un poco la voz de nena que le sigue saliendo casi a los 40", disparó.

Moria no le tuvo piedad a su ex compañera.

Siempre según los dichos de la flamante conductora de América TV, si el deseo de Pampita es -de ahora en adelante- ser conductora, tendría que “ir al foniatra" para cambiar su voz.

Pero más allá de la disputa que pueda llegar a tener con la pareja de Juan “Pico” Mónaco, cuando Adrián Pallares le preguntó de qué lado estaba en la guerra que tiene la morocha con Nicole Neumann, Moria no dudó en elegir a Pampita.

“Pampa ha sido una excelente compañera. Le entiendo todo lo que le pase después de lo que le pasó”, señaló, haciendo clara referencia a Blanca, la hija de 6 años que tuvo Pampita con Benjamín Vicuña y que falleció en septiembre de 2012.

l paso de Carolina “Pampita” Ardohain por la pantalla de Telefe no es el esperado.

En esa línea, La One cerró mostrando su costado más compasivo: “Como madre te lo digo, no puedo creer que esa mujer esté en pie con todo lo que ha pasado, que sea tan hermosa y tan espléndida. Le puedo disculpar todo. Lo que haga, está bien”.

El lunes, 14 de mayo, tras ocho años fuera de la televisión abierta con programa propio, Moria volverá a la pantalla chica con Incorrectas, un talkshow combinado con información de actualidad que irá de lunes a viernes de 17.30 a 19, en el lugar que ocupó por última vez este viernes Infama.