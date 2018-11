Murió Pier Fritzsche, uno de los bailarines históricos de ShowMatch

Pier Fritzsche, histórico ex bailarín de ShowMatch, murió a los 42 años luego de batallar contra el cáncer. Actualmente alejado de los medios, Fritzsche daba clases de baile en un instituto de Villa Bosch.

Fritzsche comenzó su participación en ShowMatch en el 2008.

Su tránsito por Bailando por un Sueño comenzó en el 2008 como pareja de performance de Karina Jelinek. En el 2010 le tocó danzar junto a Silvina Escudero, y los años siguientes, con Wanda Nara y su hermana Zaira.

Su siguiente paso, como acompañante de Andrea Rincón, terminó en polémica y Fritzsche renunció. "Me parece una mina espectacular y la quiero pero no puedo seguir trabajando con ella, no la estaba pasando bien", explicó. Además, supo bailar junto a Luciana Salazar, Dolores Barreiro, Marixa Balli y Marcela Tauro.

También saltó a las tablas teatrales en el verano pasado como parte del elenco de Magnifica, dirigido por Carmen Barbieri, y solía participar en los carnavales de Gualeguaychú.