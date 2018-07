Nicole le dijo a Cubero que le da "vergüencita ajena": el audio

Una grabación donde la modelo critica a su ex marido salió a la luz en Intrusos, mientras ella pasea por Europa junto a Matías Tasín.

El romance entre Nicole Neumann y Matías Tasín comenzó con bajo perfil y, poco a poco, se fue afianzando. Ahora, de paseo por Europa, la pareja dio un paso más hacia su oficialización.

Así, la modelo subió a Instagram una fotografía de ambos con un revelador -y tierno- epígrafe. "¿Cuántas veces en la vida te dicen '¿querés ser mi novia?' ¡¿Y en Londres?!", escribió.

Nicole está viajando por Europa junto a Marley y Mirko.

Nicole y el empresario, ex de Jimena Barón, están en Europa porque la modelo se encuentra grabando un especial de Por el Mundo junto a Marley y Mirko.

Un audio polémico

Mientras tanto, en Intrusos, un supuesto audio de Neumann salió a la luz atacando ferozmente a su ex marido Fabián Cubero por su exposición mediática.

"Es un papelón. Me da vergüencita ajena ser tu ex", declara la supuesta Nicole en la grabación. "Lo que estás haciendo es decadente. Pensá en un futuro, en qué queres apuntar, en una carrera seria. No estás apuntando bien, perdiste el norte por completo".