Nik le escribió al protagonista de la Casa de Papel y recibió una respuesta que lo descolocó

Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, el humorista eternamente acusado de plagio, volvió a ser protagonista de un desliz 2.0. Esta vez, Nik quedó dibujado –metafóricamente hablando- al referirse a la serie del momento: La casa de papel, sobre todo al desempeño que tiene el actor Álvaro Morte, quien interpreta en la tira a El Profesor, el autor intelectual del robo a la Casa de la Moneda de Madrid.

Álvaro Morte, como El Profesor.

En pocas palabras, Nik decidió felicitar a Morte a través de las redes sociales, provocando una rápida respuesta del actor que generó polémica. "Me parece extraordinaria la actuación de @AlvaroMorte (el profesor) en ´La casa de Papel´. Felicitaciones, Álvaro. Un gigante. Aquí a punto de bajarme la segunda temporada”, fue el mensaje que luego borró el humorista.

El mensaje de Nik y la respuesta del actor español.

Lo curioso fue la respuesta del español, quien al notar los elogios no dudó en responder. “Muchas gracias. Pero sin piratería, por favor”, le contestó el actor.

Frente a la gran repercusión que logró la respuesta, y ante las críticas que recibió, Nik intentó justificarse con una insólita frase, aunque más tarde prefirió eliminar todos sus mensajes.

"Fue gracioso. La serie me pareció muy buena y supongo que veré la segunda temporada cuando la suban a Netflix. ¿Si voy a evitar la piratería? No se puede ver de otra manera. No sé cómo, no entiendo mucho de eso. En España es una serie que pasa la televisión abierta", dijo Nik.

El dibujante Nik derrapó al hablar de la Casa de Papel.

Lo cierto es que lejos de conocer el pasado repleto de denuncias por plagio del humorista, la única intención de Morte fue traer conciencia sobre la piratería y la fuerte repercusión que trae sobre los actores.

Tiempo atrás, el sitio de sobre las redes sociales El Meme, realizó una publicación sobre los supuestos “plagios”, de Dzwonik. En esa nota lo definieron como el “rey del plagio”.