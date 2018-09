No pega una: el sincericidio amoroso de Jimena Barón en su paso por la pista del Bailando

Jimena Barón regresó después de ocho años a la pista del certamen de baile de Marcelo Tinelli. La actriz y cantante fue la encargada de estrenar este año el concurso y, claro, aprovechó la previa para hablar de su fluctuante vida amorosa.

Cuando el conductor le preguntó por su romance con Rodrigo Romero, su compañero de elenco en la película biográfica de Rodrigo Bueno, la ex de Daniel Osvaldo se mostró defraudada: “¿Si conmigo hay futuro? No. Conmigo no, por eso no lo traigo (a la pista). Ya lo asumí”.

Atento a la respuesta, Tinelli redobló la apuesta y habló por elevación de su abultado y tormentoso prontuario amoroso: “¿Sentís que te equivocás siempre con los hombres?”. Astuta e irónica, Barón retrucó: “No, manzana”.

¿El motivo por el cual no ve futuro con Rodrigo? “Porque estoy así, uno va cumpliendo años y va aprendiendo. Esa es la verdad. Banquemos con traerlo. De última, que venga como premio de que la estoy rompiendo”.

Jimena Barón confesó por qué le presenta sus parejas a su hijo, Morrison.

Tinalli indagó también sobre qué sabe Momo sobre la vida amorosa de su madre: “¿Qué le decís sobre quién es este pibe?”. “Un chabón”, respondió, al tiempo que explicó: “Fue mi compañero de la peli, siempre trato de medirme porque después digo: ‘Ya se lo presenté’, y después se me arruina. Siempre digo que no lo voy a volver a hacer, pero por suerte lo hago”.