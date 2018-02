Nos quedamos tranquilos: Becky Vázquez dice que Fede Bal y ella son solamente amigos

Becky Vázquez, señalada como la tercera en discordia entre Laurita Fernández y Fede Bal, rompió el silencio y desmintió estar involucrada emocionalmente con el hijo de Carmen Barbieri.

"No tengo idea cómo comenzaron los rumores. A Fede lo conozco hace un montón, trabajamos juntos en 2013 en Escandalosas junto a Carmen", aseguró la vedette.

La modelo dijo no tener una relación con Fede Bal.

La rubia reconoció que tiene muy buena relación con Fede y que tal vez por ese motivo se la señala como la tercera en discordia. "Quizá sea porque Fede se relaciona mucho conmigo, del montón que somos en la obra, y con Jackie Pietrani y otro compañero. Estamos al lado en los camarines. La verdad es que no sé por qué nos relacionan, sinceramente. Pero no tengo nada que ver con Federico, tengo una relación de amistad", explicó.

La rubia es la tercera en discordia entre Fede y Laurita.

Por otra parte, la modelo confirmó que Laurita Fernández la llamó luego de que surgieran los rumores. "Es mentira que le confirmé la infidelidad. Pero es verdad que me llamó Laurita. No me preguntó, dio por hecho que ella sabía todo. Me llamó para decirme que sabía todo, que se había separado y un par de cosas más. No me insultó, me habló en re buenos términos. Le respondí que estaba equivocada, que se estaba confundiendo. Pero no me escuchó mucho", explicó.