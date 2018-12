Olmedo pidió "abatir" a los delincuentes y Rial le salió al cruce: "No hay que tomarlo en joda"

Jorge Rial salió al cruce de los dichos del diputado salteño Alfredo Olmedo, quien propuso “abatir” a los delincuentes porque “es el camino que hay que tomar”. “No lo tomemos en joda, así se lo tomaron a Bolsonaro y terminó siendo real”, apuntó el conductor de Intrusos en referencia al presidente electo de Brasil.

El diputado por el bloque Salta Somos Todos pidió abatir a los delincuentes “para que no continúen con el delito”. “Si mi hijo va contra el Estado, lo abatiría. Estoy diciendo que lo abata, no que lo maten”, aseguró Olmedo en Debo Decir, el programa de Luis Novaresio por América TV. De inmediato, Rial salió a rechazar sus dichos y aseguró: “No lo tomemos en joda, Olmedo era una joda y quedó, y no es una joda, no es un meme. Dice que hay que ‘abatir’, un término que usaba la dictadura militar”.

El conductor de Intrusos le recordó que la dictadura terminó con 30.000 desaparecidos, aunque Olmedo le arrojó que fue una cifra menor, de 6.800, y que había sido “una guerra”. “Es canallesco ese recuento”, le aclaró Rial, quien de todos modos le preguntó: “¿El país se lo merece? Está usando el lenguaje de la dictadura, no fue una guerra, esa es la teoría de los dos demonios”.

“En este país estás con la cara tapada y armado y tenés más autoridad que la Policía, le voy a devolver la dignidad a las fuerzas de seguridad, como corresponde”, insistió Olmedo, ante el visible rechazo de todos los invitados.