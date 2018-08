Oriana se divierte y su mamá también: las confesiones sexuales de Catherine Fulop

Durante los últimos días, las románticas vacaciones de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron noticia en todos los medios de espectáculos e incluso de los deportivos.

Fulop reveló que tiene implantado un "chip sexual".

Sin embargo, ayer la madre de la cantante, Catherine Fulop, se puso a la altura revelando en Involucrados los trucos con los que mantiene la pasión encendida luego de 20 años junto a Osvaldo Sabatini.

Chip y "castigador"

Así, la actriz y conductora reveló que tiene implantado el mismo "chip sexual" que Carmen Barbieri. "Es como una asistencia de hormonas que te hace estar más joven, con el pelo más brillante y mejor de piel", explicó.

Además, contó otro de sus secretos: el "castigador", una prenda de lencería que saca el mejor costado de su marido. "Se llama 'castigador' porque le creás tanto morbo al otro que es como un castigo. En vez de ponerte una bombachita normal, te ponés un bikini, que tiene tiras largas, que las cruzás por el cuerpo. Le aviso a 'Ova' en la cena que tengo el castigador puesto y él ya sabe que va a haber bailongo a la noche", explicó pícara.

Y en cuanto a Sabatini, "Cathy" aseguró que no necesita ninguna ayuda extra al momento del sexo. "¿Si toma Viagra? No, no le hace falta. Él está siempre listo como los boy scout", elogió la venezolana.