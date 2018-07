Pampita quiere volver al programa, pero Telefe tendría decidido que la reemplace Luli Salazar

Si bien el paso de Pampita por la pantalla de Telefe llegó a su fin, el escándalo que se originó a partir de su renuncia sigue sumando capítulos. Este viernes era el último programa de Pampita Online, que hasta hoy fue conducido por Claudia Fontán en reemplazo de la morocha, y si bien la idea original era darle las riendas del nuevo ciclo a la actriz, hubo un inesperado cambio de planes.

A partir del lunes de la semana que viene, el programa dejará de tener el nombre de la ex de Benjamín Vicuña y sufrirá una transformación desde lo artístico. En esa línea, desde Kuarzo –la productora encargada del programa- habrían decidido poner a Luciana Salazar como reemplazante permanente de Pampita, algo que la propia ex de Martín Redrado no tardó en desmentir.

Cabe recordar que la propia rubia había asegurado que tenía una propuesta de Kuarzo, que había desestimado producto de las “falsas” promesas de los productores de LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli. En ese contexto, la mamá de Matilda dijo que se sentía “dolida” con el conductor de Showmatch y culpó a la producción de haberse quedado sin el pan y sin la torta.

Luli tendría la oportunidad de llegar a Telefe.

“Me insistieron y me pidieron que no firme en Kuarzo, pero después no cumplieron. No me respetaron la artística de lo que yo quería, me cambiaron el formato del programa que iba a tener con Polino. Estoy dolida con Tinelli…tenía una propuesta de Kuarzo de hacer un especial mío en un programa instaladísimo que sale por Telefé”, había dicho Salazar.

Al parecer, ese programa “instaladísimo” no era otro que el de Pampita, que por obvias razones –renuncia de la conductora, bajo promedio de rating e internas en el equipo- dejaría de salir al aire el próximo 13 de julio. Según remarcaron en Intrusos, cuando a Luli se le cayó la oportunidad de trabajar con Marcelo Polino por la pantalla de El Trece, volvió a arreglar con Kuarzo.

¿Pampita podría volver a su programa?

“Ella tiene contrato con Kuarzo para hacer un segmento de ´Luli mamá´ que iba a hacer en Pampita Online, un programa para la señal KZO y además tiene el tema de la ficción: va a estar en Cien días para enamorarse”, detalló Marina Calabró en el ciclo de América TV.

Pese a esto, también surgió la posibilidad de que –muy arrepentida y sobrepasada por la situación- Pampita haya decidido regresar en sus pasos y volver a Telefe. La modelo se encuentra en Madrid, España, lugar al que viajó para participar de una campaña de Antonio Banderas.

Un alto ejecutivo de Telefe advirtió que el programa saldría del aire recién el 13 de julio, fecha que en un principio habían arreglado con la productora Kuarzo. Para tomar esta decisión, las autoridades de Telefe se basaron en la mejoría del rating tras la salida de la modelo.

Según Intrusos, existen fuertes rumores de que el domingo Pampita se reunirá con algunos productores y ejecutivos de Telefe para resolver su situación. De llegar a un acuerdo, la morocha volvería a tomar el mando de nuevo a partir del lunes. Esto se debe a que los panelistas del ciclo quedarían a la deriva y estarían haciendo fuerza para conservar sus trabajos.

Pampita viajó a España con sus hijos.

A pesar de esto, si bien todavía no se rompió el contrato y se puede seguir negociando, las autoridades de la señal de las pelotas están convencidos de seguir por este camino. ¿Regresará Pampita a la pantalla de Telefe? Por ahora, el programa saldrá del aire el próximo viernes.