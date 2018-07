Panam se ofendió en el programa de Listorti y el Chato Prada le pidió disculpas

No le gustó nada. Era una parte de su historia que no quería que se viera. No ahora, que se dedica a otra cosa. Laura Franco, más conocida como Panam, fue como invitada al programa Hay que ver, que conducen Denise Dumas y José María Listorti por Canal 9. Venían bien, pero pasaron cosas. La producción mostró al aire un video sobre sus comienzos. El hecho es que Panam desde hace muchos años se dedica al público infantil, pero comenzó como vedette. Y la producción del programa no tuvo mejor idea que mostrar imágenes de ella semidesnuda. Imágenwes que, dado su actual perfil, no tiene ningún interés de ver al aire.

"Ya hace 17 años que estoy en un lugar que creo que es muy angelado, donde me dedico a los niños. Me parece una falta de respeto que pasen cosas que pasaron 20 años atrás sin necesidad, pero no tengo nada que esconder. Todo eso lo hice los primeros años, ya hace años que no ponen ese archivo", dijo la rubia animadora al aire. Y agregó: "Yo vengo a festejar mis 17 años en el infantil con toda la onda, y me ofrecieron desde el Bailando hasta otras cosas que, por preservarme, no lo hice porque nunca más salí en ropa interior. Tuve mucho respeto por lo que hago y ponerme ese archivo me parece un poquito fuera. Vengo porque Denise en mi amiga, pierdo tiempo en venir y me hacen eso, la verdad es una falta de respeto".

Todavía enojada, Panam señaló: "Soy hija de italianos y digo todo lo que pienso, no tengo por qué caretear nada. No había necesidad porque había tantas cosas para decir. Me parece que está fuera de contexto. En vez de pasar un informe en el que mimás al invitado, dejás de estar con tus hijos o los ensayos para acercarse a un canal, pasas ese informe que deja mucho que desear. No hace falta enfocar un primer plano de esas partes porque ya no vendo eso".

Esta mañana, el productor general del ciclo, Pablo "Chato" Prada, decidió pedirle disculpas a través de Twitter. "Como productor general de @HayQueVerOK le pido disculpas a @LauraFranco_Ok (PANAM ) por el desafortunado momento que le hicimos vivir ! Entendimos que defendés la ilusión de los niños que te aman Nos equivocamos. ", escribió. El daño ya estaba hecho, pero valen las disculpas.