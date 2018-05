"Patética, agresiva y gagá": el fuerte cruce entre Moria Casán y Yanina Latorre por el Bailando 

La One se enojó por una información que tiró al aire la panelista y le salió al cruce. "Yo soy morocha y tengo cabeza, no soy rubia", disparó.

Un momento de fuerte tensión se vivió este viernes en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de canal Trece: Los Ángeles a la mañana. Todo comenzó cuando Yanina Latorre puso en duda la participación de Moria Casán en el Bailando por un sueño. A raíz de esto, La One salió a desmentirla y arremetió son crudeza y sin medir sus palabras contra la mujer de Diego Latorre.

"Tu angelita adorada, Yaninita Latorre, está diciendo que yo estaba enajenada. Decile que, si por un rato dejara de decir pavadas, la vida sería mejor para ella. Nunca llamé (a los productores de Tinelli), ayer me llamó el Chato diciéndome que no sabía de dónde salió la versión”, explicó.

Al mismo tiempo, utilizando su filosa lengua, Moria disparó: “Avísale a Yaninita Latorre que no suponga que yo estoy enajenada, menos por un programa de televisión. Tengo cabeza. No soy rubia. ¿Y qué es ella? ¿Universitaria? Mujer de un futbolista y todo lo que es ella”.

Moria Casán no se la perdonó a Yanina y le salió al cruce.

Según Moria, no hay nada que le importe menos en su carrera que las distintas versiones que puedan surgir sobre ella. “Yo hablo de Bailando si estoy en el Bailando y si me pagan. A mí me interesa hablar de mi programa. Yo soy morocha y tengo mucha cabeza", sentenció Moria a través de un audio de WhatsApp que le mandó a De Brito y que éste puso al aire.

Pero la "guerra" no terminó ahí y, como era de esperar, Yanina tuvo su derecho a réplica, y no lo desperdició. "Qué patética y que agresiva que te ponés. Te debe haber molestado mucho mi comentario porque si es mentira que estás enajenada te chuparía un hue... y seguirías con tu vida. Yo tengo la información de que no te gustó lo que se dijo ayer”, disparó.

Yanina tuvo un fuerte ida y vuelta con Moria.

En ese momento, la panelista de LAM aseguró que tiene información de que los días de Moria como jurado estarían contados y agregó: “Si sos tan feminista, decirme rubia y hueca... yo puedo pensar que vos estás grande y gagá. Te mando un beso, Moria".

¿Cómo seguirá esta guerra?