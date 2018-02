Polémica en la serie de Sandro: no invitaron a los autores a la fiesta de presentación

La noche de la presentación oficial de la serie Sandro de América, con una fiesta en un hotel porteño, la lista de presentes fue vasta. Y, así y todo, eludió a dos piezas fundamentales.

Marco Antonio Caponi, Antonio Grimau y Agustín Sullivan interpretarán a Sandro en distinas etapas de su vida.

Es que Esther Feldman y Mariano Vera, autores de la tira, no fueron invitados. “Me entero por Twitter que hoy se presenta Sandro, la serie. No sólo no estoy invitada, (ni mi equipo integrado por Marisel Lloberas y Joaquín Bonet), sino que, aparentemente, en la gacetilla no figuran los autores. ¿Se habrá escrito sola? Sin autor no hay obra”, denunció Feldman vía Twitter.

"Somos los padres de la criatura, sin el guión, sin la historia, difícilmente se pueda producir o actuar", amplió luego en diálogo con el programa radial Alta Temporada de radio El Mundo.

La serie seguirá toda la vida de Sandro desde su juventud.

"No tengo mucha respuesta de por qué los autores fuimos ignorados. La parte más álgida es que en la gacetilla donde se especifican productores, actores y directores, se omite deliberadamente a los autores cuando no hay razón para hacerlo", agregó Feldman.

"No fue escrita por nadie"

La autora se encargó de escribir los 13 capítulos de Sandro de América, pero los últimos siete fueron reescritos por Vera. El cambio de autores había sido algo preestablecido entre ella y la producción, ya que tenía pactado un viaje laboral al exterior que no podía cancelar.

"Todo el traslado fue perfecto, en los últimos meses incluso pedí los capítulos para verlos", explicó Feldman. "La palabra que primero me sale es 'sorpresa', no entiendo el por qué. Ni siquiera es que me omitieron a mi y pusieron a Mariano, directamente decidieron que es una serie que no fue escrita por nadie".

Sandro de América se estrenará el 5 de marzo en Telefe y sus capítulos se emitirán de lunes a jueves en horario a confirmar. Entre otros, protagonizan la tira Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Antonio Grimau, Eugenia Suárez, Muriel Santa Ana, Isabel Macedo y Luis Machín.