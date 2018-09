Poliamor gate: entre el "Bozal legal" y más confesiones, cómo sigue la novela de Flor Peña, Ramiro y Eliana

Harta, y sin perder el tiempo. Florencia Peña no aplica el poliamor en cuestiones vinculadas a Eliana Mendoza, la joven salteña que ventiló intimidades de su relación con Ramiro Ponce de León, pareja y padre de hijo de la actriz. Hoy sus abogados confirmaron que evalúan tomar medidas legales.

Poliamor, ¿si o no?

"Estamos evaluando algunas cuestiones vinculadas con dichos agraviantes y otras cosas más graves que se analizan para definir qué pasos seguiremos", dijo en Nosotros a la Mañana Bernardo Béccar Varela, el letrado de la pareja. Incluso hizo referencia a una supuesta extorsión por parte de Mendoza. "Es justamente lo que estamos evaluando. Hay cosas técnicas que analizar. Yo me dedico a familia por eso estamos trabajando en equipo con un colega penal para establecer qué hacer", sumó.

El abogado no quiso dar precisiones pero no dejan de contemplar todas las posibilidades. "Acá hay una clara intencionalidad de aparecer y sacar rédito de algún tipo por lo cual no descarto que los audios hayan salido de alguien de su entorno pero son suposiciones. Aún no hay nada para afirmar. Hay mucho que analizar, se ha vulnerado el derecho a la intimidad, y por ejemplo, se podría evaluar una medida como el bozal legal", reconoció.

Las dos versiones: la actriz iniciaría acciones legales contra Mendoza.

Pero por parte de Eliana no hay comentarios. La mujer que asegura haber mantenido una relación durante cinco años con Ponce de León ahora mantiene el silencio. Desde su entorno prefieren hacer algunas afirmaciones desde el off. Jorge Zonzini sólo aclara que no puede brindar información y niega ser el representante de la morocha. "En su momento colaboré con los medios por la amistad que tengo con los periodistas pero no tengo nada que ver con este tema", afirmó.

Al mismo tiempo, otras versiones de allegados a la mujer se lanzan a afirmar que no existe "bozal legal, ni vaginal ni fálico" que logre callarla. "La versión del poliamor no se sostiene. Tendrían que haber reconocido las cosas como eran y listo. Los videos con las capturas de los chats fueron eliminados, es señal de que algo les habrá afectado, porque si era algo hablado no mandás a borrar chats", sostuvieron.

Como si fuera poco, algunos afirman que si alguna producción televisiva costea el viaje, podría ser que Eliana revele "toda la verdad", pero que en ese caso sería para intentar limpiar su nombre y olvidarse el mal momento luego de estar ilusionada durante cinco años. Y esto, sin dudas, continuará...