Porqué algunas actrices y famosas no usaron nada "verde" en los Martín Fierro

El apoyo a la despenalización del aborto fue un tema central durante la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro. Discursos, pañuelos verdes y vestidos en el mismo color en señal de reclamo fueron una constante entre las nominadas mujeres, pero también un tópico que tocaron varios de los hombres que subieron al escenario para recibir una estatuilla.

Sin embargo, mucho se habló sobre quienes no llevaron ninguna insignia de ese color durante el evento. Big Bang te cuenta qué dijeron las principales personalidades que dejaron afuera el verde de sus outfits.

La nieta de Mirtha Legrand, la actriz y conductora Juana Viale, fue una de las más "ponchadas" por las cámaras durante toda la ceremonia. Con un vestido largo, la ex conductora de "Me Gusta tu Canción" lució un vestido largo color crema pero sin ningún accesorio verde lo que generó preguntas.

El look de Juana Viale durante la ceremonia de los Martín Fierro.

Sin embargo, cuando fue consultada, explicó los motivos de su vestimenta y se manifestó a favor de la despenalización. "Apoyo, como debería hacer toda mujer, la legalización del aborto. No tengo nada verde hoy por una cuestión meramente frívola (en relación a su vestuario). Pero estoy completamente de acuerdo y a favor".

La ex chica del clima y ahora panelista del programa Pampita Online, Sol Pérez, fue otra de las que tampoco lució ninguna prenda verde ni realizó declaraciones al respecto. Sin embargo, en ocasiones anteriores sostuvo que todavía no tiene ninguna postura tomada. "No es un no, sino que me tengo que poner en ambas posturas, conociendo el Código Penal. Para mí lo principal es la educación y cambiar la Justicia, con educación se puede cambiar muchas cosas", afirmó. "Me pongo del lado de las personas que mueren por hacerse abortos clandestinos, que es lo mas importante. Si me pongo también en el punto de que hay muchas personas a las que les cuesta mucho tener hijos... no sé, todavía no tomé partido", agregó.

Sol Pérez durante la entrega de premios Martín Fierro.

Quien si se manifestó en contra del aborto fue Felipe De Stefani, vicepresidente y manager de la empresa Turner, dueña de TNT Series. "A título personal, no en representación de Turner, yo digo sí a las dos vidas", dijo De Stefani cuando recibió a recibir el Martín Fierro de Oro por la serie "Un Gallo para Esculapio".

En la misma sintonía, la modelo Nicole Neumann fue el centro de las críticas por haberse cambiado su aros, que eran color esmeralda, para que no se confunda con el verde de la campaña a favor del aborto.

Según contó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana, la top se cambió sus aros a último momento por este motivo: “Nicole tenía unos aros verde esmeralda y decidió sacárselos para que no la mezclaran con las famosas de verde. Porque el mensaje de ella es antiaborto. Se había elegido unos aros verde, divinos. Pero no quería que se dé un mensaje equívoco con las chicas de verde y se los sacó”.