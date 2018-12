"Psicópata", "violento" y "drogadicto": aseguran que hackearon los Instagram de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Fue un momento desagradable, claro que sí. Pero ya pasó. “Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona… sobre todo tres que te ‘admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar” se leyó en una storie publicada desde el Instagram de Sabrina Rojas. ¿Se refería a su pareja, el actor Luciano Castro?

Luego aparecieron otros dos mensajes, en la misma línea: "Mirá cómo me pongo" y "Por suerte tengo testigos". ¿Tan grave era la disputa que Sabrina había decidido hacerla pública?

Mientras tanto, en el muro de Luciano Castro apareció, a su vez, lo que parece una conversación privada de Instagram entre el galán y una seguidora. “Además no me serviría de nada porque no te conozco si en realidad sos. Una pena”, “Decime que querés” y “Que dejes de ser un fantasma y conocerte, pero te repito, no sé quién escribe del otro lado y no voy a quedar como una goma total que creo que lo estoy haciendo ya. Tantos Luciano Castro hay”, es todo lo que dice la supuesta "conversación" privada por Instagram, un tanto difícil de interpretar si se desconoce el origen.

Finalmente, fue la propia Sabrina la que aclaró lo ocurrido. "Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono, no suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas".

La pareja tiene dos hijos en común, Esperanza y Fausto.