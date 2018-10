¿Qué pasó después del atraco? Actriz revela cómo será la tercera temporada de "La casa de papel"

El plan maestro de El Profesor para la próxima temporada de La Casa de Papel -que lanzará el año que viene Netflix- comenzó a develarse de a poco; ahora se conoció que no se tratará de una precuela o de un flashback del atraco a la Casa de Moneda y Timbre sino de una continuación de lo que dejó el final de la segunda temporada.

La actriz que interpretó a la inspectora Raquel Murlllo contó detalles de la nueva temporada.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Itziar Ituño, que interpreta a la inspectora Raquel Murillo, quien sostuvo: “La historia avanza. Ha sido un fenómeno impresionante y con el último casting se mueve todo un montón. Se nota que la gente está esperando mucho la tercera temporada". Y reconoció: "A mí me da miedo que la vara de La Casa de Papel esté muy alta. Voy pisando tierra, voy tratando de no perder el contacto con el suelo".

Ituño, que fue entrevistada por Radio Nacional, sorprendió a todos cuando dijo que no tenía la confirmación de que el actor argentino Rodrígo de La Serna vaya a estar en la tercera temporada de la serie. "He oído el rumor de que va a estar Rodrigo de la Serna pero no lo tengo confirmado. Hay un montón de cosas que los actores ignoramos. No lo sé a ciencia cierta. No lo conozco pero me encantaría tener a un argentino en la serie. También escuché el rumor de que estaría el Chino Darín. La rumorología es un deporte", agregó.